Tín hiệu bất thường từ chuyến đi chớp nhoáng của Thủ tướng Israel tới New York

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần này có chuyến thăm ngắn bất thường tới Mỹ để phát biểu tại Liên Hợp Quốc, hoàn toàn trái ngược với chuyến thăm kéo dài 1 tuần vào năm ngoái. Điều này cho thấy quan hệ Mỹ - Israel đang trong giai đoạn khó khăn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Liên Hợp Quốc tháng 9/2025. (Ảnh: Reuters)

Theo hai quan chức Israel, ông Netanyahu dự kiến chỉ ở New York chưa đầy 8 giờ đồng hồ trước khi trở về Israel.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết ông sẽ gặp 9 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có 5 người đến từ các quốc gia Mỹ Latin mà Israel đang muốn tăng cường quan hệ, trong bối cảnh quan hệ của Israel với các đối tác truyền thống ở châu Âu vẫn căng thẳng vì cuộc chiến ở Dải Gaza và việc mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây.

Thông báo của văn phòng thủ tướng Israel không đề cập đến bất kỳ cuộc gặp nào với các quan chức Mỹ, trong khuôn khổ phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Cựu Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Oren cho biết, ông không nhớ có thời điểm nào một thủ tướng Israel tới Mỹ mà không gặp tổng thống Mỹ. Ông cho rằng điều này là một đòn giáng đối với ông Netanyahu, trước cuộc tổng tuyển cử tại Israel vào ngày 27/10.

Ông Trump đã gặp ông Netanyahu 8 lần trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2. Lần gặp gần nhất của họ diễn ra vào tháng 7.

“Đây là một bài phát biểu vì tranh cử. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bài phát biểu đó đi kèm với một cuộc gặp với tổng thống, hoặc một nhà lãnh đạo thế giới khác, hoặc ít nhất là ngoại trưởng, nhưng rõ ràng điều đó không xảy ra”, ông Oren nói.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã đề nghị gặp ông trong chuyến thăm, nhưng “do lịch trình dày đặc và ông phải trở về trước khi bắt đầu lễ Sukkot (ngày lễ của người Do Thái), Thủ tướng chỉ có thể sắp xếp gặp một số trong đó”.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Netanyahu có khả năng thất bại trong cuộc bầu cử, khi uy tín của ông vẫn bị ảnh hưởng bởi vì cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.

Ông Trump và ông Netanyahu cùng phát động cuộc chiến với Iran vào tháng 2, nhưng hai đồng minh sau đó bất đồng khi ông Trump tìm cách đưa Mỹ ra khỏi cuộc chiến dù chưa đạt được những mục tiêu chủ chốt. Washington chấp nhận thỏa thuận tạm thời với Tehran vào tháng 6, nhưng Israel phản đối thỏa thuận này và nó đã đổ vỡ vài tuần sau đó.

Sự ủng hộ của dư luận Mỹ với Israel đã giảm kể từ khi chiến tranh Dải Gaza bắt đầu, đặc biệt trong nhóm cử tri ủng hộ đảng Dân chủ.

Israel ngày càng đối mặt với sự cô lập về ngoại giao kể từ khi phát động chiến dịch tấn công ở Dải Gaza để đáp trả Hamas.

Đầu tháng này, các đồng minh từng có quan hệ rất chặt chẽ với Israel là Anh, Pháp và Canada đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào các khu định cư của Israel tại Bờ Tây. Washington chỉ đưa ra phản ứng tương đối kiềm chế trước động thái này.