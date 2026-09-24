Nữ ca sĩ hát ở các chợ đêm làm nên lịch sử cho Thái Lan

TPO - Rattikarn Amloy, nghệ danh Nene Royal, vượt qua 9 đối thủ để giành chiến thắng America’s Got Talent mùa 21. Cô trở thành người Thái Lan đầu tiên đạt được vị trí quán quân chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng của Mỹ.

Billboard đưa tin trong đêm công bố kết quả ngày 23/9 (giờ Mỹ), Nene Royal nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả và trở thành quán quân America’s Got Talent mùa 21. Nữ rocker 16 tuổi đến từ Phuket nhận giải thưởng trị giá một triệu USD.

Nene Royal vượt qua 9 tiết mục khác trong đêm chung kết. Ở phần thi quyết định, cô vừa hát vừa chơi guitar ca khúc Seven Nation Army của The White Stripes. Trong đêm chung kết, cô còn có màn trình diễn đặc biệt cùng Linkin Park, thể hiện ca khúc The Emptiness Machine.

Nene Royal trở thành quán quân America’s Got Talent 2026. Ảnh: The Nation.

Chiến thắng giúp Nene trở thành người Thái Lan đầu tiên giành chiến thắng tại America’s Got Talent.

Nene Royal tên thật Rattikarn “Praew” Amloy (SN 2010), sinh ra và lớn lên tại Phuket, Thái Lan. Cô bắt đầu học guitar từ năm 7 tuổi, chủ yếu tự học qua các video trực tuyến. Trước khi xuất hiện trên truyền hình Mỹ, Nene từng biểu diễn tại các khu chợ đêm ở Phuket.

Cô gây chú ý ngay từ vòng thử giọng America’s Got Talent với màn trình diễn Zombie của The Cranberries. Khi đó, Nene mới 15 tuổi, chỉ còn một ngày nữa mới bước sang tuổi 16. Màn trình diễn giúp cô nhận được sự đồng thuận của cả bốn giám khảo.

Sau đó, Nene thể hiện Hysteria của Muse tại vòng Judges’ Callbacks - mới thêm vào trong mùa thi này, cho phép một số thí sinh có cơ hội thứ 2 gây ấn tượng với giám khảo - trước khi trở lại sân khấu trực tiếp với Black Hole Sun của Soundgarden.

Màn trình diễn này gây ấn tượng mạnh với Mel B. Nữ giám khảo đã sử dụng Live Golden Buzzer (nút vàng trực tiếp), đưa Nene thẳng vào đêm chung kết mà không phải trải qua vòng bán kết.

Giám khảo Howie Mandel cũng dành lời khen đặc biệt cho Nene sau màn trình diễn Black Hole Sun, thậm chí đề nghị chương trình trao ngay giải thưởng một triệu USD cho cô.

Nene làm nên lịch sử cho âm nhạc Thái Lan.

Hành trình của Nene nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Theo SCMP, các màn trình diễn của cô trên nền tảng trực tuyến chính thức của America’s Got Talent đạt hơn 200 triệu lượt xem. Tiết mục Zombie trở thành một trong những màn trình diễn được xem nhiều nhất mùa giải.

Chiến thắng của Nene gây tiếng vang lớn tại Thái Lan. Thủ tướng Anutin Charnvirakul gửi lời chúc mừng nữ ca sĩ.

“Thủ tướng ca ngợi tài năng, sự quyết tâm và bền bỉ của cô ấy trong suốt cuộc thi. Đó là những yếu tố đưa cô ấy đến thành công và mang lại niềm tự hào cho người dân Thái Lan”, Phó phát ngôn Chính phủ Thái Lan Ploythalay Laksameesaengjan cho biết.

Ngay từ tháng 7, khi Nene Royal mới gây chú ý tại America’s Got Talent, Chính phủ Thái Lan đã thể hiện sự ủng hộ nữ ca sĩ trẻ.

Nene được Thủ tướng Thái Lan tặng quà vào tháng 7. Ảnh: Chính phủ Thái Lan.

Ngày 14/7, Thủ tướng Anutin Charnvirakul gặp nữ rocker tại Văn phòng Chính phủ Thái Lan. Ông còn chỉ đạo Bộ Du lịch và Thể thao cùng Tổng cục Du lịch Thái Lan tìm phương án hỗ trợ ca sĩ nhí.

Chính phủ cam kết hỗ trợ chi phí để Nene tiếp tục tham gia cuộc thi, đồng thời phối hợp quảng bá và kêu gọi khán giả Mỹ bình chọn cho cô.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul cho biết chính phủ còn tính đến việc đưa Nene vào các chiến dịch quảng bá du lịch, hình ảnh quốc gia và “quyền lực mềm” của Thái Lan trong tương lai.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Anutin trao cho Nene huy hiệu và bộ quà lưu niệm của Amazing Thailand. Theo The Straits Times, giới chức Thái Lan sau đó tiếp tục thảo luận khả năng đưa nữ rocker vào các chiến dịch của thương hiệu du lịch này, khi sức ảnh hưởng quốc tế của cô ngày càng tăng.

Câu chuyện của Nene còn tạo hiệu ứng trong ngành âm nhạc tại Thái Lan. Các cửa hàng nhạc cụ và trường dạy nhạc ghi nhận sự quan tâm gia tăng đối với guitar và các lớp học guitar sau khi Nene nổi tiếng trên America’s Got Talent.