Camera hành trình ghi cảnh xe chở trụ bê tông bị lật trên QL5

TPO - Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực cầu Phú Lương trên quốc lộ 5, thuộc địa phận phường Nam Đồng (TP Hải Phòng). Chiếc xe chở trụ bê tông bị lật rồi đè nghiêng một phần lên xe 16 chỗ đi sau cùng chiều. Một số trụ bê tông bị gãy đôi, nằm chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nhiều giờ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp xử lý các trụ bê tông rơi xuống đường.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng xác nhận, vụ tai nạn chưa ghi nhận thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời xử lý các vi phạm theo quy định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế điều khiển xe đầu kéo chở trụ bê tông không đảm bảo an toàn, gây ra sự cố tai nạn. Kết quả kiểm tra ban đầu, tài xế không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.