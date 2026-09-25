Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện xe tải chở 54 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

Nhật Huy

TPO - Lực lượng chức năng phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang kiểm tra, phát hiện một xe tải chở 54 con lợn không có giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Kết quả xét nghiệm xác định số lợn này dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Ngày 24/9, Công an phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang cho biết, trước đó nhận tin báo của người dân, nên phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra xe tải biển kiểm soát 19A-897.XX, do ông Nguyễn Công T. điều khiển, đang dừng trên đường Mạc Thiên Tích, phường Vĩnh Thông.

asapicture1-4083.jpg
Phương tiện cùng số lợn mắc dịch tả lợn châu Phi được lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 54 con lợn con, trọng lượng khoảng 8-10 kg/con. Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, kết quả xét nghiệm và giấy tờ chứng minh nguồn gốc số lợn.

Lực lượng chức năng đưa phương tiện cùng số lợn về trụ sở để xác minh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy các mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Công an phường Vĩnh Thông phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn để ngăn phát tán dịch bệnh, và xác minh làm rõ vi phạm.

acp1.jpg
Tiêu hủy số lợn dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Vũ Duy

Xem thêm

#dịch tả lợn châu Phi #An Giang #54 con lợn #tiêu hủy lợn

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe