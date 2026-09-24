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Pháp luật

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5 bị cáo cùng lĩnh án tù chung thân trong vụ Công ty GFDI lừa hơn 2.400 tỷ đồng

Nguyễn Thành

TPO - Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và 4 đồng phạm trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty GFDI vừa bị tuyên phạt án tù chung thân.

Tối 24/9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng giám đốc Công ty GFDI), Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó giám đốc Sở giao dịch hội sở) cùng lĩnh mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng bật khóc, gửi lời xin lỗi các bị hại và những người liên quan, đồng thời xin được cơ hội sớm trở về để khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, do thua lỗ, mất khả năng thanh toán, năm 2023, Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng.

Sau khi nhận tiền, Hoàng sử dụng tiền của người sau để trả gốc, lãi cho những người cho vay trước đó; đầu tư chứng khoán quốc tế và trả chi phí vận hành công ty, thay vì sử dụng vốn để đầu tư kinh doanh như đã chào mời, cam kết với khách hàng.

Cáo trạng xác định Hoàng đã chiếm đoạt tổng số hơn 2.407 tỷ đồng của 7.108 bị hại. Bốn bị cáo còn lại biết hoạt động của công ty thua lỗ và việc sử dụng vốn không đúng mục đích nhưng vẫn tham gia, giúp sức cho Hoàng.

Tại phiên tòa, nhiều bị hại cho biết được nhân viên Công ty GFDI giới thiệu mức lãi cao nên vay mượn, thậm chí kêu gọi người thân góp tiền đầu tư. Khi công ty này mất khả năng thanh toán, nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, xáo trộn. Các bị hại đề nghị tòa tuyên mức án nghiêm minh đối với các bị cáo, đồng thời buộc bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

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#Đà Nẵng #GFDI #Lừa đảo #Vụ án GFDI #Lừa đảo tài sản #Tòa án Đà Nẵng #Nguyễn Quang Hoàng #Bồi thường thiệt hại

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