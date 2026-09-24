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Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng

Minh Hạnh

TPO - Sáng 24/9 (giờ Mỹ, tức tối 24/9, giờ Việt Nam), Chủ tịch Trung Quốc được Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón tại Nhà Trắng.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên trong lễ đón chính thức tại Vườn Hồng Nhà Trắng ngày 24/9. (Ảnh: AP)

Phát biểu trước phái đoàn hai nước tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Kể từ khi tôi đắc cử lần đầu vào năm 2016, Chủ tịch Tập và tôi đã xây dựng được một tình bạn - một tình bạn tuyệt vời - dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích thiết yếu của người dân hai nước".

Sau đó, ông Trump chuyển sang đề cập đến vấn đề thương mại. "Chủ tịch Tập và tôi đã đạt được những bước tiến to lớn trong việc giải quyết các vấn đề mà hai nước đang đối mặt", ông nói.

"Các nhóm làm việc của chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn, bao gồm việc mở cửa thị trường mới cho nông dân và người chăn nuôi Mỹ".

Ông cũng cho biết hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề như an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). "Những quyết định mà chúng ta đưa ra trong các lĩnh vực này ngày hôm nay có thể thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới", ông nói. "Chủ tịch Tập và tôi sẽ tiếp tục hợp tác để kiến ​​tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai quốc gia".

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Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. (Ảnh: AP)
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Các máy bay của Không quân Mỹ bay qua Nhà Trắng trong lễ đón. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại Đại Sảnh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông sau hơn một thập kỷ nhằm mục đích thúc đẩy tình hữu nghị và mở rộng hợp tác giữa hai nước.

"Tôi đến thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống Trump nhằm tiếp nối tình hữu nghị, mở rộng hợp tác và thúc đẩy sự thịnh vượng cho người dân hai nước”, ông Tập Cận Bình nói.

"Trước những thay đổi của thế giới, của thời đại và những biến chuyển mang ý nghĩa lịch sử hiện nay, Trung Quốc và Mỹ - với tư cách là hai cường quốc - đang gánh vác trọng trách lịch sử trong việc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của nhân loại”.

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Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc phát biểu tại Đại Sảnh. (Ảnh: Reuters)

Ông Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump để "lái con tàu khổng lồ mang tên quan hệ Trung - Mỹ đi đúng hướng và vững chắc về phía tương lai”.

"Lợi ích của Trung Quốc và Mỹ gắn bó chặt chẽ với nhau, và hai bên có nhiều dư địa để hợp tác. Hợp tác Trung - Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề của thế giới, nhưng nếu thiếu sự hợp tác này, sẽ rất khó để giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu”, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh.

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(Ảnh: AP)

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc và Mỹ đều là những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời có trách nhiệm đảm bảo công nghệ này trở thành một công cụ mang lại lợi ích tốt đẹp.

"Cả Trung Quốc và Mỹ đều là những quốc gia dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo”, ông Tập nói. "Chúng ta có cả năng lực lẫn trách nhiệm trong việc phát triển và quản lý AI vì mục đích tốt đẹp, cũng như đảm bảo rằng sự phát triển của AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người và phục vụ lợi ích của người dân”.

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Lãnh đạo Mỹ - Trung cùng phu nhân và các quan chức hai nước tại Phòng Bầu dục. (Ảnh: AP)

Đáng chú ý, trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Trung Quốc cho biết hai cá thể gấu trúc - "sứ giả hữu nghị" mang tính lịch sử giữa Trung Quốc và Mỹ - sẽ được chuyển đến một sở thú ở Atlanta (Mỹ) trong những ngày tới.

Trước đó, Sở thú Atlanta thông báo rằng hai chú gấu trúc có tên Ping Ping và Fu Shuang sẽ được đưa đến thành phố này.

Chính sách "ngoại giao gấu trúc" giữa Bắc Kinh và Washington bắt đầu từ năm 1972, sau chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Chính quyền Chủ tịch Mao Trạch Đông đã trao tặng hai cá thể gấu trúc cho Mỹ như một dấu hiệu cho thấy quan hệ song phương đang ấm dần lên sau nhiều thập kỷ đóng băng về mặt ngoại giao.

Thỏa thuận giữa Trung Quốc và các sở thú tại Mỹ quy định, Bắc Kinh vẫn là chủ sở hữu của những chú gấu trúc này cũng như bất kỳ con non nào được sinh ra, đồng thời yêu cầu phải chi trả khoản phí "phục vụ công tác bảo tồn gấu trúc tại Trung Quốc".

CNN

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#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Nhà Trắng #Chủ tịch Trung Quốc thăm Mỹ #quan hệ Mỹ - Trung

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