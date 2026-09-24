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Pháp luật

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Hàng xóm kể về thời khắc trước thảm án khiến 4 người trong gia đình thương vong

Nguyễn Tiến

TPO - Khoảng 5 phút sau khi hàng xóm rời đi, người con rể đã tấn công gia đình vợ tại dãy trọ trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, (TPHCM) khiến 4 người thương vong.

Tối 24/9, lãnh đạo UBND xã Củ Chi (TPHCM) cho biết nghi phạm trong vụ tấn công gia đình vợ khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương đã bị lực lượng công an bắt giữ.

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Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại dãy phòng trọ ở xã Củ Chi. Ảnh: Nguyễn Tiến

Vụ án xảy ra tại một dãy phòng trọ trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, nơi chị Diễm cùng người thân sinh sống.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được cho rằng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm tên Luân và vợ (chị Diễm).

Nạn nhân tử vong là chị Diễm và chị gái tên Thảo. Cha và cháu của chị Diễm bị thương, được đưa đến Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Hàng xóm vừa rời đi khoảng 5 phút

Thông tin với PV, chị Quyền, người sống gần khu phòng trọ, cho biết chiều 24/9, chị nhìn thấy nghi phạm chạy xe máy đến khu trọ.

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Dãy phòng trọ nơi nghi phạm được cho là đã tấn công các thành viên trong gia đình vợ.
﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Thời điểm này, chị Quyền còn nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa và hỏi chị Diễm: “Chồng không đi làm hả?”.

Sau đó, chị Quyền dắt xe ra ngoài để chở con và hai cháu đi học. Trước khi rời đi, chị vẫn thấy cha chị Diễm nằm trên võng, còn chị Thảo ở trong phòng.

Khoảng 5 phút sau, chị Quyền quay trở lại thì phát hiện nhiều người bị thương.

“Tôi vừa về đến nơi thì mọi người đã tá hỏa. Tôi không biết chuyện gì, chỉ nghe cháu nói ‘đâm bốn người’. Sau đó tôi cùng người dân chở các nạn nhân đi cấp cứu”, chị Quyền kể.

Theo chị Quyền, thời gian gần đây vợ chồng chị Diễm xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nghi phạm làm nghề sửa xe, còn chị Diễm làm việc tại một công ty may. Hai vợ chồng thuê phòng ở cách phòng chị Thảo một căn.

“Không ai nghĩ sự việc lại xảy ra như vậy”, chị Quyền nói.

Từng xảy ra mâu thuẫn vợ chồng

Anh trai chị Diễm cho biết trước khi xảy ra vụ việc, nghi phạm từng đe dọa em gái. Có lần, chị Diễm bị chồng đánh dẫn đến bầm tím, trầy xước.

Người anh từng khuyên hai vợ chồng giảng hòa sau những lần xảy ra mâu thuẫn.

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Người dân tập trung theo dõi vụ việc tại khu phòng trọ trên đường Hồ Văn Tắng.
﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Chiều cùng ngày, sau khi nhận tin gia đình em gái gặp chuyện, anh chạy đến khu trọ. “Khi tới nơi, tôi thấy cha bị thương ngoài đường, còn Thảo nằm dưới nền nhà. Gia đình sau đó đưa cha và cháu trai đi cấp cứu”, anh kể.

Sau khi gây án, nghi phạm được cho là điều khiển xe máy theo hướng Tây Ninh. Người này được xác định mặc trang phục giống tài xế xe ôm công nghệ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp Công an xã Củ Chi cùng các lực lượng liên quan tổ chức truy tìm và bắt giữ nghi phạm.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.

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