8 nghệ sĩ đưa ca trù, Tấm Cám leo thẳng Top 1 thịnh hành

TPO - Hai tiết mục nhóm ở Chung kết 1 Tinh hà say hi lần lượt đạt Top 1 thịnh hành. Thành tích của "Thêu hoa dệt gấm" và "Sau hình bóng ấy" nối tiếp sức hút của chương trình trong năm nay, đồng thời cho thấy chất liệu văn hóa Việt có thể đến với khán giả trẻ qua những bản nhạc mới.

Sau gần ba tháng lên sóng, Tinh hà say hi đi đến Livestage 5, chặng chung kết có 16 nghệ sĩ sau nhiều màn loại trừ từ đội hình 24 người. Ở Chung kết 1, 8 anh trai có sân khấu riêng để thể hiện dấu ấn cá nhân, trước khi trở lại đội hình trong Thêu hoa dệt gấm và Sau hình bóng ấy.

Ngày 24/9, sau gần một tuần lên sóng Chung kết 1, nhà sản xuất công bố Thêu hoa dệt gấm và Sau hình bóng ấy lần lượt đạt Top 1 hạng mục Video ca nhạc thịnh hành tại Việt Nam.

Sau hình bóng ấy dẫn đầu hạng mục Video thịnh hành (nói chung). Hai ca khúc đang tăng thứ hạng ở bảng thịnh hành riêng về âm nhạc.

Thêu hoa dệt gấm có thời điểm đạt Top 1 hạng mục Video ca nhạc thịnh hành tại Việt Nam.

Thêu hoa dệt gấm do buitruonglinh, Jsol, Hurrykng và CongB thể hiện. Nhóm chọn âm hưởng ca trù làm chất liệu chính, phối cùng pop, rap và vũ đạo. Các thành viên tìm đến nghệ nhân ca trù Mạnh Hùng có 60 năm gắn bó với nghề để được hướng dẫn đưa âm hưởng vào phần trình diễn.

Thêu hoa dệt gấm là bài nhạc đại chúng lấy cảm hứng từ ca trù. Việc tìm gặp và học hỏi, đưa loại hình nghệ thuật truyền thống lên sân khấu hiện đại cho thấy nỗ lực tìm hiểu giá trị văn hóa dân gian trong quá trình lan tỏa âm nhạc đến giới trẻ.

Đội của Dương Domic, Captain Boy, Cody Nam Võ và Jaysonlei lấy Tấm Cám làm cảm hứng cho Sau hình bóng ấy. Dương Domic chọn âm hưởng cung đình, bộ gõ và cách kể chuyện bằng âm nhạc để phát triển ý tưởng.

Theo Jaysonlei, khi Dương Domic gửi bản demo, cấu trúc bài hát gần như hoàn thiện. Nhóm phân chia các đoạn trình diễn phù hợp điểm mạnh từng người.

Trước Chung kết 1, Tinh hà say hi có nhiều ca khúc gây sốt. Mộng duyên vượt một triệu lượt xem sau hai ngày phát hành và đứng đầu mục video thịnh hành YouTube. Điệu nhảy của bài hát viral, trở thành trend.

Sau hình bóng ấy của đội Dương Domic đang giữ vị trí Top 1 hạng mục Video thịnh hành tại Việt Nam.

Sau Live Stage 2, sáu tiết mục từ chương trình cùng nằm trong Top 10 nhạc thịnh hành YouTube Việt Nam. Thứ hạng từ trên cao xuống lần lượt là Mộng duyên, Có gì đâu mà cay, 50 cuộc gọi nhỡ...

Báo cáo của Buzzmetrics tháng 7 ghi nhận Tinh hà say hi có hơn 427.000 lượt thảo luận, lần đầu vào Top 10. Đơn vị thống kê Mộng duyên, 50 cuộc gọi nhỡ và Cô đơn anh cũng vui là những ca khúc được nhắc đến nhiều nhất trên TikTok.

Hai tuần trước chặng chung kết, DatVietVAC công bố seatmap, giá vé concert của Tinh hà say hi. Toàn bộ vé đêm diễn 17/10 tại Vạn Phúc City, TPHCM, hết sau 45 phút mở bán ngày 8/9. Chương trình sau đó mở thêm đêm 18/10, nhanh chóng bán hết vé trên các nền tảng trực tuyến.

Tinh hà say hi là phiên bản all-star của show Anh trai, quy tụ nghệ sĩ từ hai mùa Anh trai say hi, cùng những gương mặt lần đầu tham gia. Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Jsol, Hurrykng và Captain Boy trở lại từ mùa 2024. Buitruonglinh, CongB, Sơn.K và Cody Nam Võ từng góp mặt ở mùa thứ hai. Wren Evans, CoolKid và Xuân Định KY là những nhân tố mới của đội hình năm nay.

Nhiều người bước vào chương trình với ca khúc đã được biết đến hoặc lượng người hâm mộ riêng, khiến các màn lập đội, làm nhạc và bình chọn thu hút thảo luận ngay từ đầu mùa.