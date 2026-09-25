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Giải trí

Cuộc đời 'Phật sống' vừa qua đời

Minh Vũ

TPO - Du Bổn Xương là nghệ sĩ huyền thoại của màn ảnh Hoa ngữ, được yêu thích vì cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Ông đã hai lần bán nhà để mua kịch bản làm phim khiến nhiều người nể phục.

Trang 163 đưa tin gia đình nghệ sĩ Du Bổn Xương thông báo tin buồn ông đã qua đời sau cơn bạo bệnh, hưởng thọ 93 tuổi. Sự ra đi của huyền thoại màn ảnh nhận được sự quan tâm của khán giả.

Các chủ đề liên quan như "Du Bổn Xương qua đời", "Các ngôi sao tiễn biệt Du Bổn Xương", "Lời trăng trối của Du Bổn Xương" thu hút hơn 800 triệu lượt đọc với hàng chục nghìn bình luận bày tỏ sự thương tiếc dành cho một nghệ sĩ chân chính.

Đằng sau vai diễn để đời

Du Bổn Xương sinh năm 1933 tại Giang Tô, Trung Quốc. Ông sớm yêu thích biểu diễn, từng đoạt nhiều giải thưởng về diễn kịch thiếu nhi, hùng biện, bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất sân khấu từ khi còn nhỏ.

Nam nghệ sĩ tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải năm 1956, sau đó gia nhập Nhà hát Kịch Thực nghiệm Trung ương, nay là Nhà hát Kịch quốc gia Trung Quốc, bắt đầu sự nghiệp sân khấu.

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"Phật sống Tế Công" Du Bổn Xương qua đời để lại nhiều thương tiếc cho khán giả và đồng nghiệp.

Trước khi nổi danh với vai diễn "Phật sống" Tế Công, Du Bổn Xương chủ yếu hoạt động trên sân khấu kịch và có hơn 30 năm diễn các vai phụ, thậm chí chỉ là những nhân vật thoáng qua. Ông từng đóng 79 vai nhưng có tới 77 vai là nhân vật phụ hoặc diễn viên quần chúng.

Năm 1985, bước ngoặt đến với sự nghiệp của Du Bổn Xương khi tiết mục Tắm của ông xuất hiện trên chương trình Gala mừng năm mới của CCTV. Lối diễn xuất hài hước, tinh tế, biểu cảm phong phú đã chinh phục khán giả.

Sau đó, Du Bổn Xương được mời thể hiện vai diễn Tế Công trong bộ phim cùng tên, tác phẩm đã trở thành huyền thoại màn ảnh Trung Quốc, tạo ra nhân vật để đời gắn liền với tên tuổi của Du Bổn Xương. Nhờ vai diễn này, Du Bổn Xương còn nhận được giải thưởng Nam chính xuất sắc (Thị đế) tại giải Kim Ưng lần thứ 4.

Ngoài phiên bản này, năm 1994, Du Bổn Xương thành lập công ty riêng, thực hiện nhiều phần khác nhau về Tế Công với vai trò đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính.

Ông nhiều lần đưa nhân vật này lên sân khấu. Có thể nói trong ký ức của khán giả Trung Quốc, Tế Công chính là Du Bổn Xương, ông cũng dành cả đời mình để diễn nhân vật này.

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Trong ký ức nhiều thế hệ khán giả, Tế Công của Du Bổn Xương hiện lên với chiếc mũ cũ, bộ quần áo vá víu, đôi giày rách, tay cầm quạt mo.

Tế Công là nhân vật quen thuộc trong văn hóa dân gian Trung Quốc, là vị hòa thượng phóng khoáng, trượng nghĩa, hành xử khác thường, phá vỡ giới luật ăn thịt uống rượu, nhưng giàu lòng từ bi, luôn đứng lên vì lẽ phải, đòi lại công bằng cho những người yếu thế, còn được gọi là "Phật sống", "Hòa thượng điên".

Du Bổn Xương là người đã khiến một nhân vật vốn chỉ tồn tại trong văn hóa dân gian trở nên sống động, chân thực trên màn ảnh.

Du Bổn Xương thể hiện nét điên khùng của nhân vật một cách hài hước, nhưng trong sự dí dỏm như lão ngoan đồng, khán giả lại thấy được sự tỉnh táo, tấm lòng trong sáng và sự dũng cảm khiến nhân vật trở nên thú vị và đáng yêu hơn.

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Du Bổn Xương thổi hồn vào vai Tế Công, biến vai diễn trở thành nhân vật kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ, không ai có thể thay thế.

Du Bổn Xương còn được yêu mến nhờ nỗ lực truyền thụ kinh nghiệm diễn xuất với các thế hệ đàn em. Năm 1962, ông tham gia thành lập Đội Biểu diễn Truyền hình Thiếu nhi CCTV và còn hoạt động với tư cách giảng viên. Ông cũng là đạo diễn cho bộ phim dài tập dành cho thiếu nhi đầu tiên của Trung Quốc.

Hai lần bán nhà để theo đuổi nghệ thuật

Theo Tân Hoa Xã, Du Bổn Xương được yêu mến nhờ tấm lòng nhiệt tình thiết tha với nghệ thuật diễn xuất. Năm 2009, ông tham dự cuộc họp của Hội Văn học kịch nghệ Trung Quốc và bắt gặp một kịch bản về vị Hoằng Nhất đại sư Lý Thúc Đồng. Du Bổn Xương đã không do dự bán nhà để mua lại kịch bản, quyết tâm hiện thực hóa việc đưa cuộc đời của đại sư lên sân khấu kịch.

"Tôi mua kịch bản không phải để thu hút đầu tư. Tôi đã bán ngôi nhà của mình, nhưng tôi cảm thấy đáng giá", Du Bổn Xương chia sẻ.

Năm 2013, ở tuổi 80 ông tiếp tục bán nhà và thành lập "Đoàn kịch nghệ thuật Du Bổn Xương" với hy vọng "dẫn dắt trái tim mọi người thông qua nghệ thuật". Ông nói rằng các diễn viên đến với thế giới này không phải để kiếm sống mà để lại dấu ấn.

Theo 163, Du Bổn Xương là nghệ sĩ rất nhiệt tình với diễn xuất. Ông mở trường dạy võ và truyền dạy cho giới trẻ những kinh nghiệm diễn xuất đã tích lũy được trong nhiều năm.

Với mỗi nhân vật, ông đều diễn bằng cả trái tim. Khi đóng Tế Công, trong cảnh bị đánh. Du Bổn Xương đã yêu cầu đánh thật bằng mái chèo tới 12 lần, đến mức nam nghệ sĩ không thể đứng dậy.

Du Bổn Xương chưa từng qua loa trong diễn xuất. Khi đóng một vai phụ trong Cơn bão, ông có thể đọc tới 19 cuốn sách để tìm hiểu về bối cảnh nông nô của nhân vật, suy ngẫm thói quen và tính cách vai diễn. Khi thể hiện vai chú Gia trong phim Phồn hoa do Vương Gia Vệ đạo diễn, dù ở độ tuổi 90, Du Bổn Xương vẫn quay hơn 10 tiếng mỗi ngày. Ông luôn xuất hiện với trạng thái tràn đầy năng lượng và không hề cảm thấy mệt mỏi.

Ông từng ví những vai phụ của mình như "gia vị" trong một món ăn, không phải thành phần chính nhưng góp phần làm nên tổng thể của tác phẩm.

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Du Bổn Xương dành cả cuộc đời để chọc cười khán giả. Ông cũng rất nhiệt huyết trong việc truyền thụ kinh nghiệm diễn xuất cho thế hệ trẻ.

Năm 2023, khi tham dự Lễ trao giải Chất lượng phim truyền hình và nhận được danh hiệu "Bậc thầy chất lượng", nam nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi sẵn sàng học hỏi cho đến chết, đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Tôi có một thông điệp chân thành gửi tới các diễn viên trẻ, đây cũng là nguyên tắc mà tôi đã thực hành trong nhiều thập kỷ: Hướng dẫn trái tim mọi người thông qua nghệ thuật và văn học".

Du Bổn Xương đã thiết lập một chuẩn mực cho những diễn viên hậu bối bằng sự cống hiến không ngừng nghỉ trong suốt nhiều thập kỷ. Ông có tài năng để tạo nên những vai diễn kinh điển và quyết tâm coi diễn xuất là sự nghiệp suốt đời.

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Du Bổn Xương được yêu thích với vai diễn Gia thúc trong Phồn hoa.

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#Du Bổn Xương #Tế Công #Tế điên #Phồn Hoa #sao hoa ngữ #phim Trung Quốc

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