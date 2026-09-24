Hiện trường thảm án ở Củ Chi được bảo vệ nghiêm ngặt

TPO - Hiện trường vụ án mạng ở Củ Chi được phong tỏa, khám nghiệm sau khi 4 người trong một gia đình thương vong, trong đó hai phụ nữ tử vong.

Clip: Hàng chục người dân tập trung bên ngoài hiện trường vụ án mạng ở Củ Chi

Tối 24/9, lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi đã đến Bệnh viện Xuyên Á thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Củ Chi thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Xuyên Á.

Tại bệnh viện, lãnh đạo địa phương hỏi thăm tình hình sức khỏe hai người bị thương, đồng thời động viên thân nhân các nạn nhân vượt qua biến cố.

Theo lãnh đạo UBND xã Củ Chi, trong hai người bị thương, một người đã tỉnh táo, có thể tiếp xúc; người còn lại tiếp tục được các y, bác sĩ tích cực điều trị. Đến chiều cùng ngày, tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân đã qua nguy kịch.

Chính quyền địa phương bước đầu hỗ trợ gia đình các nạn nhân số tiền 5 triệu đồng. Lãnh đạo xã cũng đề nghị bệnh viện tập trung nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết để tích cực điều trị, cứu chữa cho người bị thương.

Đối với hai nạn nhân tử vong, địa phương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ gia đình lo hậu sự sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm, điều tra tại hiện trường.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 24/9, người dân sống gần một dãy phòng trọ trên đường Hồ Văn Tắng nghe tiếng hô hoán nên chạy đến kiểm tra.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xảy ra vụ án mạng trên đường Hồ Văn Tắng.

﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Một số người chứng kiến cho biết, thời điểm này một nam thanh niên khoảng 25 tuổi cầm dao rời khỏi khu trọ. Bên trong phòng, hai phụ nữ đã tử vong, cha và con của một trong hai nạn nhân bị thương.

Các nạn nhân bị thương được người dân hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên nghi là người sống cùng vợ tại một phòng trọ gần phòng của chị vợ. Trước khi xảy ra vụ việc, giữa người này và gia đình vợ xảy ra cãi vã.

Sau đó, nam thanh niên dùng dao tấn công những người bên trong phòng trọ. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường và chạy về hướng Tây Ninh.

Nhận tin báo, Công an xã Củ Chi phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM và các đơn vị liên quan tổ chức truy tìm. Nghi phạm sau đó bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TPHCM điều tra làm rõ.