Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Biểu tượng nhan sắc bất ngờ trả lời phỏng vấn sau 22 năm rời showbiz

Minh Vũ

TPO - Vương Tổ Hiền từng là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc), được mệnh danh "đệ nhất mỹ nhân châu Á". Tuy nhiên, cô đột ngột rời khỏi giới giải trí khiến nhiều người tiếc nuối.

Trang Sina đưa tin Vương Tổ Hiền lần đầu nhận lời phỏng vấn sau 22 năm rời khỏi giới giải trí. Nữ diễn viên tiết lộ lý do cô đột ngột dừng đóng phim. Vương Tổ Hiền phủ nhận việc "ở ẩn vì tổn thương trong tình yêu", khẳng định đây là câu chuyện bị thêu dệt.

Đạo diễn Vương Tinh khẳng định Vương Tổ Hiền dứt khoát rời khỏi giới giải trí vì bị gia đình bạn trai xúc phạm nặng nề. Cô bị mẹ tỷ phú Lâm Kiến Nhạc chỉ trích, tuyên bố không bao giờ chấp nhận con dâu như Vương Tổ Hiền: "Coi như con trai tôi cầm 2.000 tệ đi tìm kỹ nữ".

Theo Vương Tinh, đầu những năm 2000, Vương Tổ Hiền đã có ý định rời khỏi giới giải trí do nền điện ảnh Hong Kong có dấu hiệu xuống dốc. Cô muốn yên bề gia thất bên bạn trai là doanh nhân Lâm Kiến Nhạc.

Lâm Kiến Nhạc đã có vợ là nữ diễn viên Tạ Linh Linh và có 5 người con, tuy nhiên vị tỷ phú này nhiệt tình theo đuổi Vương Tổ Hiền, mua biệt thự tặng cô và khẳng định hai vợ chồng đang trong thời gian ly thân. Vì vậy, Vương Tổ Hiền chấp nhận làm người thứ ba với hy vọng tìm được bến đỗ sau mối tình đau khổ với nam ca sĩ Tề Tần.

vuong-to-hien9a.jpg
vuong-to-hien22v.jpg
Vương Tổ Hiền hồng nhan bạc phận, nhiều lần bị người yêu phản bội.

Tuy nhiên, khi Vương Tổ Hiền tới nhà bạn trai chơi, mẹ Lâm Kiến Nhạc tỏ thái độ khinh thường nữ diễn viên. Dù Lâm Kiến Nhạc có ly hôn, nhà họ Lâm vẫn không chấp nhận Vương Tổ Hiền và tuyên bố. "Thà không cần đứa con trai này, cũng phải giữ lấy cô con dâu ấy".

Bị gia đình bạn trai xúc phạm nặng nề, Vương Tổ Hiền tổn thương sâu sắc. Sau này, cô có thời gian quay lại với Tề Tần nhưng bị nam ca sĩ lừa dối. Cuối cùng, Vương Tổ Hiền tuyên bố: "Trong từ điển của tôi, mãi mãi sẽ không có từ hôn nhân".

Vì vậy, truyền thông Hong Kong cũng như đạo diễn Vương Tinh cho rằng Vương Tổ Hiền bỏ dở sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh cao vì tổn thương nhiều lần trong tình cảm.

Nhưng theo Vương Tổ Hiền, cô đã có ý nghĩ muốn rời khỏi giới giải trí từ năm 28 tuổi, khi đóng phim Thanh Xà. Nữ diễn viên cảm thấy mệt mỏi với lịch làm việc đầy xáo trộn trong showbiz.

Vương Tổ Hiền cho biết cuộc sống của cô khi đó gần như chỉ xoay quanh phim trường, cô ít có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhiều người nhận ra Vương Tổ Hiền nhưng cô không nhận ra ai, thậm chí nữ diễn viên tự hỏi bản thân là ai. Dần dần, cô cảm thấy ánh đèn sân khấu "phù phiếm và sáo rỗng".

vuong-to-hien15.jpg
vuong-to-hien14.jpg
Vương Tổ Hiền rời khỏi showbiz khi đang ở trên đỉnh cao danh tiếng.

Bộ phim cuối của Vương Tổ Hiền là Mỹ lệ Thượng Hải ra mắt vào năm 2004. Năm 2005, Vương Tổ Hiền tuyên bố giải nghệ và chuyển đến Canada định cư. Một lần nghỉ ngơi của Vương Tổ Hiền là hơn 20 năm. Hiện tại, nữ diễn viên mở một trung tâm chăm sóc sức khỏe bằng liệu pháp ngải cứu ở Vancouver, với phí dịch vụ khoảng 120 USD Canada mỗi giờ.

Nữ diễn viên nhiều năm nghiên cứu Phật pháp nên rất am hiểu Phật lý, thường vận dụng kiến thức để trò chuyện với khách hàng, giúp họ cải thiện sức khỏe tinh thần.

Vương Tổ Hiền cho biết cô sở hữu nhiều bất động sản, tiền tiêu cả đời không hết, vì vậy nữ diễn viên mở cửa hàng theo ý thích, không phải vì mưu sinh kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967 là nữ diễn viên, ca sĩ thành danh ở Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1980 và 1990. Cô là một trong Tứ đại hoa đán của điện ảnh Hong Kong bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm, Chung Sở Hồng. Cô còn được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân châu Á" với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, ma mị, buồn man mác.

Vương Tổ Hiền nổi tiếng nhất với vai Nhiếp Tiểu Thiện trong bộ phim Thiến nữ u hồn đóng cùng tài tử Trương Quốc Vinh năm 1987. Sau đó, tên tuổi cô gắn liền với những vai diễn có hình tượng quyến rũ, ma mị như Âm Dương Pháp Vương, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thanh Xà, Đông Tà Tây Độc, Thiên Địa Huyền Môn, Hồn Ma A Anh, Tiên trong tranh…

vuong-to-hien2.jpg
vuong-to-hien5.jpg
Vương Tổ Hiền xuất hiện trong chương trình Cùng quan tâm nhau, trò chuyện với MC Lý Đản.

Xem thêm

#Vương Tổ Hiền #Đệ nhất mỹ nhân Châu Á #sao Hong Kong #Âm Dương Pháp Vương #Tiếu Ngạo Giang Hồ #Thanh Xà #Đông Tà Tây Độc #Thiến nữ u hồn #Nhiếp Tiểu Thiến

Cùng chuyên mục

8 nghệ sĩ đưa ca trù, Tấm Cám leo thẳng Top 1 thịnh hành

8 nghệ sĩ đưa ca trù, Tấm Cám leo thẳng Top 1 thịnh hành

TPO - Hai tiết mục nhóm ở Chung kết 1 Tinh hà say hi lần lượt đạt Top 1 thịnh hành. Thành tích của "Thêu hoa dệt gấm" và "Sau hình bóng ấy" nối tiếp sức hút của chương trình trong năm nay, đồng thời cho thấy chất liệu văn hóa Việt có thể đến với khán giả trẻ qua những bản nhạc mới.

Cuộc đời 'Phật sống' vừa qua đời

Cuộc đời 'Phật sống' vừa qua đời

TPO - Du Bổn Xương là nghệ sĩ huyền thoại của màn ảnh Hoa ngữ, được yêu thích vì cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Ông đã hai lần bán nhà để mua kịch bản làm phim khiến nhiều người nể phục.

Ông trùm bị tuyên án 15 năm tù

Ông trùm bị tuyên án 15 năm tù

TPO - Ông trùm Harvey Weinstein - nhà sản xuất có sức ảnh hưởng lớn tại Hollywood - bị tòa án New York tuyên phạt 15 năm tù. Bản án tạm khép lại vụ án xâm hại tình dục trợ lý sản xuất Miriam Haley năm 2006. Weinstein cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.

Trung Quốc mạnh tay

Trung Quốc mạnh tay

TPO - Giữa lúc 430.000 phim ngắn được đưa lên mạng chỉ trong 8 tháng, hơn 90% thuộc nhóm sử dụng AI, cơ quan quản lý Trung Quốc bắt đầu chiến dịch thanh lọc quy mô lớn. 68.000 phim vi phạm bị gỡ, hơn 1.200 tài khoản bị xử lý, thuật toán kích thích người dùng nghiện xem và tiêu tiền quá mức bị đưa vào diện kiểm soát.

Bạn gái Brad Pitt bị chê

Bạn gái Brad Pitt bị chê

TPO - Brad Pitt và bạn gái kém 29 tuổi tình tứ trên thảm đỏ Liên hoan phim San Sebastian. Cả hai được khen đẹp đôi, nhưng nhiều người tỏ ra không thích chiếc váy của Ines de Ramon.

Nghi thức Hà Bá đón dâu đáng sợ thế nào

Nghi thức Hà Bá đón dâu đáng sợ thế nào

TPO - ''Út Lan 2'' tạo được dấu ấn nhờ không gian sông nước Nam Bộ âm u, chất liệu tâm linh bản địa và những màn hù dọa khá hiệu quả. Song kịch bản đơn giản, nhân vật thiếu chiều sâu và cách giải quyết xung đột khiến tác phẩm chưa sử dụng hết tiềm năng của câu chuyện.

MAYogu đồng hành và tài trợ chương trình nghệ thuật đặc biệt

MAYogu đồng hành và tài trợ chương trình nghệ thuật đặc biệt

Đồng hành và tài trợ chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng dấu mốc phát triển mới của thành phố Bắc Ninh, MAYogu lựa chọn kể câu chuyện về văn hóa và cộng đồng – những giá trị đã làm nên bản sắc của vùng đất Kinh Bắc và cũng là một trong những định hướng mà nền tảng này muốn theo đuổi trong không gian số.

Vũ trụ hoa hậu, ngọc nữ đổ bộ thảm đỏ

Vũ trụ hoa hậu, ngọc nữ đổ bộ thảm đỏ

TPO - Ninh Dương Lan Ngọc được công bố là nữ chính sau cùng của "Chị chị em em 3". Tại showcase, nữ diễn viên cùng dàn người đẹp Kỳ Duyên, Chi Pu, Tô Diệp Hà, Bùi Quỳnh Hoa... khoe sắc trong trang phục truyền thống.

Kỷ lục 10.000 người được đưa vào trại buôn người

Kỷ lục 10.000 người được đưa vào trại buôn người

TPO - Á hậu Huỳnh Minh Kiên vào vai cô gái Khmer trong "Trại buôn người", xuất hiện với tạo hình lam lũ, khác hình ảnh thường thấy. Phim có Steven Nguyễn đóng nam chính được xác lập kỷ lục Việt Nam trước ngày ra rạp 25/9.

NSND Công Lý dự cưới NSƯT Ngọc Quỳnh

NSND Công Lý dự cưới NSƯT Ngọc Quỳnh

TPO - Trong phóng sự cưới, Thùy Anh kể cô dự từng hai lần dự hai đám cưới của Ngọc Quỳnh. “12 năm trước em ngồi dưới làm khán giả, anh đứng trên sân khấu. Còn hôm nay, em không phải đứng dưới nhìn anh nữa, em bước lên đứng cạnh anh, không chỉ trên sân khấu mà cả chặng đường phía trước”, cô nói.

Công nương Kate rạng ngời

Công nương Kate rạng ngời

TPO - Hoàng tử William và Công nương Kate tham dự buổi ra mắt phim mới của Tom Cruise. Họ có nhiều khoảnh khắc thân thiết với nhau. David Beckham cũng xuất hiện tại sự kiện này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe