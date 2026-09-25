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Thế giới

Chuyến đi cách đây 40 năm và mối duyên đặc biệt của ông Tập Cận Bình với nước Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có những trải nghiệm cá nhân tại Mỹ từ nhiều thập kỷ trước, rất lâu trước khi ông trở thành lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc.

Vào năm 1985, ông Tập - khi đó là một quan chức tại Hà Bắc (Trung Quốc) - dẫn đầu một phái đoàn đến bang kết nghĩa Iowa (Mỹ) để tìm hiểu về các phương thức nông nghiệp.

Ông đã lưu lại vài đêm tại một ngôi nhà của người dân Mỹ ở Muscatine - thị trấn nhỏ nổi tiếng với nghề nông, với nhà máy Heinz và các nhà máy từng sản xuất cúc áo làm từ vỏ trai sông Mississippi.

Gia đình chủ nhà đã sắp xếp cho ông Tập ở trong phòng ngủ của con trai họ - căn phòng được trang trí theo chủ đề phim “Star Trek” - vì khi đó người con đang đi học đại học xa nhà.

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Những hình ảnh thời trẻ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được chia sẻ bởi ông Terry Branstad - Thống đốc bang Iowa vào thời điểm ông Tập Cận Bình có chuyến thăm. (Ảnh: CNN)

Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, lịch trình của ông Tập tại Muscatine bao gồm các chuyến tham quan trang trại và nhà máy chế biến thực phẩm, trả lời phỏng vấn báo chí, dùng cơm trưa và đi thuyền trên sông Mississippi.

Ông Doyle Tubandt, khi đó là chủ tịch của Muscatine Foods Corp., từng kể lại rằng ông đã đưa ông Tập Cận Bình đi tham quan một nhà máy chế biến ngô.

Để vượt qua rào cản ngôn ngữ, ông Tubandt đã phải dùng nhiều cử chỉ và vẽ phác thảo lên cát để minh họa cho những gì mình muốn nói. Ông Tập Cận Bình cũng đã thưởng thức các món ăn chế biến từ thịt bò và ngô của bang Iowa.

Vào tháng 2/2012, trong khuôn khổ chuyến công du Mỹ trên cương vị Phó Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã có chuyến thăm đầy hoài niệm tới Muscatine.

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Ông Tập Cận Bình trở lại Muscatine vào năm 2012. (Ảnh: CNN)

Tại Iowa, phái đoàn Trung Quốc đã ký một thỏa thuận hợp tác 5 năm với Mỹ về an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và nông nghiệp bền vững. Ông cũng quay lại thăm ngôi nhà của vợ chồng ông bà Roger và Sarah Lande, nơi ông từng dùng bữa trong chuyến đi đầu tiên của mình.

"Các bạn là nhóm cư dân Mỹ đầu tiên mà tôi có dịp tiếp xúc”, ông Tập nói. "Đối với tôi, các bạn chính là nước Mỹ”.

Ông Tập vẫn giữ liên lạc với những "người bạn cũ" tại Iowa. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đầu năm nay, ông đã hồi âm tin nhắn của họ và gửi thiệp chúc mừng Tết Nguyên đán.

CNN

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#Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Mỹ #Trung Quốc #bang Iowa #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ

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