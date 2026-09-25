Hà Nội: định hướng giữ các trường đại học có yếu tố lịch sử tại nội đô

TPO - Đối với các trường đại học có yếu tố lịch sử, đã được đầu tư đồng bộ được giữ lại làm cơ sở 1, đồng thời tái cấu trúc công năng; còn các trường đại học, cao đẳng có diện tích đất nhỏ hẹp, quy hoạch định hướng di dời toàn bộ ra các khu đô thị vành đai. Quỹ đất sau di dời được ưu tiên đầu tư trường mầm non, tiểu học, THCS, các công trình tiện ích công cộng và không gian cây xanh đô thị.

Chiều 24/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo rà soát tổng thể về nhu cầu phát triển của các trường đại học trên địa bàn Thành phố.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Quang Tuyên cho biết, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 xác định cơ cấu ngành, lĩnh vực đào tạo đại học, cao đẳng gắn với tính chất đô thị và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng phân vùng.

Tại khu vực Hòa Lạc - Thạch Thất, định hướng thu hút các trường thuộc khối khoa học công nghệ, kỹ thuật cao, kinh tế, tài chính, gắn với hệ sinh thái Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Khu vực đô thị Sơn Tây phát triển các ngành an ninh, quốc phòng, văn hóa, nghệ thuật đặc thù, du lịch và sư phạm.

Quang cảnh cuộc họp

Khu vực Xuân Mai - Chương Mỹ tập trung các ngành văn hóa, du lịch, y dược, hành chính, sư phạm và lâm nghiệp, gắn với không gian đô thị sinh thái, y tế và nghỉ dưỡng. Khu vực cực phía Bắc (Sóc Sơn - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài) tập trung đào tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật hàng không, logistics và quản trị dịch vụ hỗ trợ hàng không hiện đại.

Tại cực phía Đông (Gia Lâm) và cực phía Nam (Thường Tín - Phú Xuyên), định hướng tập trung nghiên cứu thực nghiệm, đào tạo chuyên sâu về nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học.

Các trường đại học có yếu tố lịch sử, đã được đầu tư đồng bộ được giữ lại làm cơ sở 1, đồng thời tái cấu trúc công năng để phát triển các trung tâm đào tạo trình độ cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Các hoạt động đào tạo đại trà, cơ sở thực hành quy mô lớn và ký túc xá sinh viên được định hướng chuyển ra ngoài đô thị trung tâm, tại các đô thị đại học tập trung.

Đối với các trường đại học, cao đẳng có diện tích đất nhỏ hẹp, cơ sở vật chất không đáp ứng quy chuẩn đào tạo và ít giá trị lịch sử, quy hoạch định hướng di dời toàn bộ ra các khu đô thị vành đai. Quỹ đất sau di dời được ưu tiên bàn giao cho thành phố để đầu tư trường mầm non, tiểu học, THCS, các công trình tiện ích công cộng và không gian cây xanh đô thị.

Đối với hệ thống cơ sở ngoài đô thị trung tâm, thành phố định hướng tập trung các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tại các thành phố trong Thủ đô và đô thị vành đai; hình thành các khu, cụm đại học tập trung có hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ, hiện đại.

Chủ tịch Hà Nội phát biểu kết luận cuộc họp

Tạo điều kiện để các trường đại học mở rộng không gian phát triển

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, Thành phố ủng hộ, tạo điều kiện để các trường đại học mở rộng không gian phát triển, phù hợp với chiến lược của từng trường và yêu cầu phát triển Thủ đô. Đây không chỉ là giải quyết nhu cầu về cơ sở vật chất mà còn là đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội trong dài hạn.

"Đây là vấn đề lớn, phức tạp, liên quan trực tiếp đến quy hoạch, đất đai, hạ tầng, nguồn lực đầu tư và định hướng phát triển giáo dục đại học. Vì vậy, không thể chỉ xuất phát từ đề nghị sử dụng đất của từng trường để xem xét riêng lẻ, mà cần có cách tiếp cận tổng thể", Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nêu rõ.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hòa Lạc có vị trí đặc biệt quan trọng, với Đại học Quốc gia Hà Nội, Khu Công nghệ cao cùng các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ. Đây là khu vực có điều kiện phát triển thành một cực lớn về giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thành phố ủng hộ Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh đầu tư, xây dựng và phát triển tại Hòa Lạc, khai thác hiệu quả quỹ đất và hạ tầng đã được Nhà nước đầu tư; đồng thời tăng cường kết nối với Khu Công nghệ cao, các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái đại học - khoa học, công nghệ - đổi mới sáng tạo đồng bộ.

Tuy nhiên, Hòa Lạc là một cực quan trọng trong cấu trúc đa cực của Thủ đô, không phải địa điểm duy nhất để giải quyết nhu cầu mở rộng của tất cả các trường. Việc bố trí từng trường, từng ngành và chức năng đào tạo, nghiên cứu cần căn cứ đặc thù chuyên môn, khả năng kết nối hạ tầng và hệ sinh thái kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của từng khu vực.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, đối với các cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu mở rộng, Thành phố đề nghị rà soát kỹ chiến lược phát triển, xác định rõ nhu cầu thực tế về quy mô, không gian, nguồn lực và lộ trình đầu tư. Đồng thời, đề xuất về đất đai phải gắn với đề án hoặc dự án cụ thể, có nguồn lực và tiến độ triển khai rõ ràng.