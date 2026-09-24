Nam sinh lớp 11 ở Ninh Bình lao xuống sông cứu hai em nhỏ

TPO - Thấy hai em nhỏ chới với dưới sông, nam sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu (Ninh Bình) liền lao xuống nước cứu người dù bản thân không biết bơi. Nhờ được ứng cứu kịp thời, cả hai em nhỏ gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn.

Ngày 24/9, ông Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT B Hải Hậu cho biết, em Nguyễn Mạnh Hùng - học sinh lớp 11B1, vừa cứu hai em nhỏ bị rơi xuống sông.

Hai cháu nhỏ được Hùng cứu.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, trên đường đi học về, Hùng phát hiện hai học sinh không may bị ngã xuống sông ở xã Hải Xuân. Thấy hai em đang chới với giữa dòng nước, Hùng lập tức để lại xe và ba lô trên đường rồi lao xuống sông, đưa em nhỏ hơn vào bờ trước, sau đó quay lại hỗ trợ em lớn hơn. Cả hai đều được đưa lên bờ an toàn.

Hai học sinh được Hùng cứu là Lê Quang Thái, học sinh lớp 6B2, Trường THCS A Hải Xuân và Lê Anh Thơ, học sinh lớp 1C2, Trường Tiểu học A Hải Xuân. Được biết, Thái và Thơ là hai anh em ruột.

"Em không biết bơi nhưng lúc đó thấy các em đang chới với dưới dòng nước nên em không nghĩ nhiều, lập tức bỏ lại ba lô rồi lao xuống ứng cứu. Rất may đoạn sông chỉ sâu đến cổ em" - Hùng nói.

Hành động dũng cảm của em Nguyễn Mạnh Hùng khiến nhiều người cảm phục.

May mắn người lớn đã xuất hiện kịp thời để hỗ trợ các em.

Hiệu trưởng Trường THPT B Hải Hậu cho biết, em Hùng là học sinh ngoan, có thành tích học tập tốt. Hành động cứu người của em rất đáng biểu dương, thể hiện tinh thần dũng cảm và trách nhiệm với cộng đồng.

Ghi nhận hành động đẹp này, ngay trong chiều 24/9, ông Mai Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân đã ký quyết định số 1421/QĐ-UBND, tặng Giấy khen đột xuất cho em Nguyễn Mạnh Hùng vì có hành động dũng cảm cứu người.