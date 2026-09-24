Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Hải Phòng

Nguyễn Hoàn

TPO - Chiều 24/9, ông Lê Ngọc Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Hội nghị đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động và chỉ định ông Nguyễn Sỹ Hiệp - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị thông báo quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Thượng tá Đặng Văn Thương - Chính ủy Bộ CHQS thành phố và ông Đoàn Anh Phương - Viện trưởng Viện KSND thành phố, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

tp4.jpg
Ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập và chỉ định nhân sự Đảng bộ HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Thành ủy Hải Phòng quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND thành phố là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng, gồm 5 tổ chức đảng trực thuộc và 74 đảng viên.

Đồng thời công bố các quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố; quyết định chỉ định Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT); Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy HĐND thành phố.

Ông Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố.

tp2.jpg
tp3.jpg
Thường trực Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Đảng bộ HĐND, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập và chỉ định nhân sự Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng, gồm 26 tổ chức đảng trực thuộc và 456 đảng viên.

Đồng thời, công bố các quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ thành phố,

Ông Phạm Văn Lập - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ông Nguyễn Quang Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. 5 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy gồm các ông, bà: Trần Thị Hoàng Mai, Nguyễn Hải Bình, Nghiêm Xuân Tuấn, Nguyễn Văn Hiểu và Lương Hải Âu.

Xem thêm

#Hải Phòng #công tác cán bộ #công tác nhân sự #thành lập Đảng bộ

Cùng chuyên mục

Nam sinh lớp 11 ở Ninh Bình lao xuống sông cứu hai em nhỏ

Nam sinh lớp 11 ở Ninh Bình lao xuống sông cứu hai em nhỏ

TPO - Thấy hai em nhỏ chới với dưới sông, nam sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu (Ninh Bình) liền lao xuống nước cứu người dù bản thân không biết bơi. Nhờ được ứng cứu kịp thời, cả hai em nhỏ gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn.

Tập trung giám sát việc tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tập trung giám sát việc tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

TPO - Theo kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội tập trung giám sát việc thể chế hóa và triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, trong đó có việc tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực nhà nước...

Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm chỗ ở cho người dân với giá phù hợp và thời gian dài

Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm chỗ ở cho người dân với giá phù hợp và thời gian dài

TPO - Tiếp xúc cử tri tại phường Đồ Sơn (Hải Phòng) chiều 24/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, sẽ sửa đổi đồng bộ các luật liên quan để giải quyết tổng thể các vấn đề, trọng tâm là Luật Đất đai. Nhà nước sẽ điều tiết và quản lý giá đất, không để giá đất tăng cao, làm tăng chi phí đầu vào của nền kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà Trung thu cho bệnh nhi

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà Trung thu cho bệnh nhi

TPO - Nhân dịp Tết Trung thu, chiều 24/9, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao các phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 50 suất quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Phú Thọ công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Phú Thọ công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

TPO - Chiều 24/9, Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh, Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể tỉnh; đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và công bố các quyết định về nhân sự của các tổ chức này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe