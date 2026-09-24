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Công an Thái Nguyên làm việc với 2 người đăng video vụ tụ tập đông người ở cầu vượt Bắc Sơn

Thanh Hiếu

TPO - Công an tỉnh Thái Nguyên đã mời làm việc đối với 2 trường hợp đăng tải video liên quan đến sự việc tụ tập đông người tại cầu vượt Bắc Sơn.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã mời làm việc 2 trường hợp đăng tải video liên quan đến sự việc tụ tập đông người tại cầu vượt Bắc Sơn (phường Phan Đình Phùng) xảy ra tối ngày 23/9.

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Chị N.D làm việc với cơ quan công an

Theo đó, những người bị mời làm việc gồm anh D.A.T (SN 2006, trú tại phường Tích Lương) và chị N.D (SN 1991, trú tại phường Phan Đình Phùng).

Tại cơ quan công an, cả 2 trường hợp trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Hiện Phòng An ninh mạng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định tại Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ.

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Anh D.A.T làm việc tại cơ quan công an

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng khuyến cáo, người dân không tụ tập, không livestream, bình luận, đưa thông tin hoặc nhận định thiếu căn cứ. Người dân cũng không chia sẻ, đăng tải lại hình ảnh, video và thông tin chưa được kiểm chứng.

Khi phát hiện vụ việc bất thường, người dân cần giữ bình tĩnh, bảo đảm an toàn và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.

Như Tiền Phong đã thông tin, đêm ngày 23/9 tại khu vực cầu vượt Bắc Sơn, nhiều người dân đã tụ tập vây quanh một chiếc ô tô, gây cản trở giao thông. Đám đông chỉ giải tán khi lực lượng công an có mặt, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

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#Thái Nguyên #Tụ tập #Công an #Video #Quản lý hành vi #Đăng tải video

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