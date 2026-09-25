Kiến trúc đặc biệt của 6 nhà ga trên tuyến tàu điện nhẹ đầu tiên ở Phú Quốc

TPO - Giữa lúc mạng xã hội ngập tràn những hộp bánh đắt đỏ và quà cáp phong phú, một người mẹ trẻ đã chọn cách "giảm tải" cho mùa trăng bằng việc gác lại những hình thức bề nổi, cùng con tận hưởng những điều giản dị nhất để chứng minh rằng: Trung thu cốt ở sự đoàn viên, có thời gian trọn vẹn bên gia đình.