Kiến trúc đặc biệt của 6 nhà ga trên tuyến tàu điện nhẹ đầu tiên ở Phú Quốc

TPO - Tuyến tàu điện nhẹ đầu tiên của Việt Nam dài gần 18 km, nối sân bay Phú Quốc và Nam đảo gây ấn tượng với thiết kế 6 nhà ga mô phỏng đặc trưng văn hóa từ Bắc vào Nam.
TPO - Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Xây dựng và Cục Cảnh sát Giao thông liên tục chấn chỉnh hoạt động của xe tập lái cũng như yêu cầu về thực hành đào tạo lái xe trên đường. Thực tế thời gian qua, nhiều tài xế xe tập lái gây ra các tình huống va chạm nguy hiểm, kéo theo tai nạn giao thông nghiêm trọng.
TPO - Tại các cửa hàng bán bánh Trung thu truyền thống lâu năm, lượng khách mua sắm tăng vọt, nhiều người xếp hàng dài chờ đến lượt.
TPO - Giữa lúc mạng xã hội ngập tràn những hộp bánh đắt đỏ và quà cáp phong phú, một người mẹ trẻ đã chọn cách "giảm tải" cho mùa trăng bằng việc gác lại những hình thức bề nổi, cùng con tận hưởng những điều giản dị nhất để chứng minh rằng: Trung thu cốt ở sự đoàn viên, có thời gian trọn vẹn bên gia đình.
TPO - Một máy bay huấn luyện Hawk T2 của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) rơi trong cuộc tập trận tại phía bắc xứ Wales ngày 23/9 khiến hai phi công bị thương nhẹ. RAF sau đó tạm đình chỉ hoạt động của các máy bay Hawk T1 và T2 để phục vụ điều tra.
TPO - Giới trẻ và du khách quốc tế xếp hàng từ sáng sớm, chờ đến lượt chụp ảnh cùng cổng Trung thu khổng lồ dài 15 m trên phố Đinh Liệt.
TPO - Phạm Thị Bích Ngọc đã nỗ lực cùng Trần Thị Tú Uyên đến những mét chèo cuối để giành HCĐ rowing. Kiệt sức sau khi cán đích và phải cần đến hỗ trợ y tế, Bích Ngọc không thể lên bục nhận huy chương, còn Tú Uyên có hành động đặc biệt dành cho đồng đội.
TPO - Bí thư xã Đảng uỷ xã Hoà Thịnh - vùng "rốn lũ" tỉnh Đắk Lắk, cùng 70 người dầm mưa giúp dân gặt lúa, nhổ sắn...
TPO - Đoàn liên ngành thành phố Hà Nội đồng loạt kiểm tra các bếp ăn bán trú nhằm đánh giá lại chất lượng thực phẩm sau sự việc thịt trong suất ăn bán trú như tóp mỡ tại trường tiểu học ở xã Quảng Bị.
TPO - Lực lượng chức năng tiến hành lắp biển báo, kẻ vạch khoảng cách trên cầu Nhật Tân, Hà Nội.
TPO - Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui cán đích với thời gian 6 phút 43 giây, giành HCĐ nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo tại Asiad 20.
TPO - Đau nặng ở cả hai chân, Đinh Văn Tâm vẫn kiên cường bước vào trận chung kết tán thủ 56 kg nam và nỗ lực đến cùng để mang về tấm HCB cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.
TPO - Đề xuất lùi thời hạn hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai; Diễn biến mới tại dự án khu phức hợp sân golf 1,5 tỷ USD; Đề xuất thu đặt cọc mua nhà ngay từ lúc dự án khởi công; Hưng Yên tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa trên diện tích 1.700 ha;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 24/9.
TPO - Một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng ở xã Sơn Đồng (Hà Nội) vào khoảng hơn 21h ngày 23/9, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.
TPO - Đám cháy bùng phát tại khu vực để xe đạp điện ở Hàng Châu, Trung Quốc, khói đen dày đặc bốc cao và bao trùm cả tòa chung cư cao khoảng 20 tầng, sáng 23/9.
TPO - Sau hơn một tháng thiếu hụt số lượng lớn sách giáo khoa cho học sinh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý dứt điểm tình trạng này trước ngày 25/9, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.
TPO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo vùng mây đối lưu đang mở rộng diện, khả năng gây mưa dông tại hàng loạt xã ngoại thành cũng như khu vực nội thành Hà Nội.