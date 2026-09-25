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Lãnh đạo Quốc hội Canada kỳ vọng những thành tựu lớn trong quan hệ với Việt Nam

Minh Hạnh

TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, ngày 24/9, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc ăn trưa làm việc với Chủ tịch Thượng viện Raymonde Gagné và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Thượng viện Raymonde Gagne và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo Quốc hội Canada đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và việc hai nước vừa nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Canada.

Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện cho rằng quan hệ hai nước đã có nền tảng sâu rộng, song những thành tựu lớn hơn vẫn còn ở phía trước và hai bên còn nhiều việc có thể cùng nhau thực hiện.

Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia nhấn mạnh ngay tại Quốc hội Canada có thể thấy rõ những minh chứng sinh động cho quan hệ gắn bó giữa hai nước, với nhiều nghị sĩ tích cực vun đắp tình hữu nghị Canada - Việt Nam, trong đó Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam với 25 nghị sĩ của cả Thượng viện và Hạ viện là cầu nối quan trọng.

Lãnh đạo Quốc hội Canada cũng đánh giá cao đóng góp của cộng đồng hơn 275.000 người Canada gốc Việt trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, kinh doanh, nghệ thuật, thể thao và hoạt động cộng đồng.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện Raymonde Gagne. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Mark Carney, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác chiến lược trên cơ sở cùng có lợi, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu hợp tác ngày càng lớn giữa hai nước.

Trong khuôn khổ quan hệ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.

Hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, nhất là giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, nhóm Nghị sĩ; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp tại IPU, APF, AIPA và các diễn đàn nghị viện đa phương.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục duy trì hợp tác kinh tế là trọng tâm, động lực của quan hệ song phương; khai thác hiệu quả hơn CPTPP, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông, lâm, thủy sản, tiếp cận thị trường Canada. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng như năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hydrogen xanh và thương mại điện tử.

Về quốc phòng - an ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Quốc hội Canada ủng hộ hai bên tăng cường hợp tác phòng, chống các loại tội phạm, nâng cao năng lực thực thi pháp luật và từng bước hoàn thiện các khuôn khổ hợp tác phù hợp.

Đồng thời, hai nước cần tạo những bước phát triển mới trong các lĩnh vực Canada có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, kinh tế xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp quốc phòng và hàng không; tiếp tục triển khai hiệu quả hợp tác phát triển, nhất là hỗ trợ đào tạo lao động, doanh nghiệp vừa và nhỏ, bình đẳng giới, giảm nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh lương thực.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt đề nghị mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo, đa dạng hóa các chương trình trao đổi và học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong những lĩnh vực Canada có thế mạnh.

Về hợp tác đa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Canada tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; tiếp tục phối hợp, ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026, Chủ nhà APEC 2027 và Chủ tịch ASEAN 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị Quốc hội và Chính phủ Canada tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa hai nước.

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Quốc hội Canada #quan hệ Việt Nam - Canada

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