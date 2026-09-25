San lấp mặt bằng, phát hiện 'bom khủng'

TPO - Khi đang san lấp mặt bằng để xây dựng nghĩa trang, người dân Hà Tĩnh phát hiện một quả bom còn sót lại dưới lòng đất.

Ngày 25/9, lãnh đạo UBND xã Đức Thọ xác nhận, trong quá trình san lấp mặt bằng để xây dựng nghĩa trang, một gia đình phát hiện bom dưới lòng đất.

Trước đó, vào chiều 23/9, khi gia đình ông Trần Văn Phong (trú tại thôn Thượng Long, xã Đức Thọ) san đất làm nghĩa trang thì bất ngờ phát hiện một vật thể lớn nằm dưới lòng đất nghi là bom.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường kiểm tra và xác định đây là một quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Quả bom được phát hiện dưới lòng đất.

Quả bom dài khoảng 1,53m, đường kính khoảng 30cm, trọng lượng ước tính 227kg. Qua nhận dạng ban đầu, quả bom được xác định thuộc loại MK-82.

Để bảo đảm an toàn, khu vực phát hiện bom được lực lượng chức năng khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng bảo vệ, không để người dân tiếp cận.

Hiện Ban Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án xử lý. Quả bom dự kiến được di chuyển đến khu vực an toàn để tiến hành hủy nổ theo quy định.

MK-82 là loại bom đa dụng được sử dụng phổ biến trong chiến tranh. Quả bom có kết cấu vỏ thép, bên trong chứa thuốc nổ.