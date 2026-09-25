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CSGT dẫn đường, đưa bé gái 2 tuổi đang co giật đến bệnh viện trong đêm

Văn Quân

TPO - Đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 51, nhận được lời cầu cứu của gia đình có bé gái 2 tuổi đang bị co giật, tổ CSGT thuộc Phòng CSGT thành phố Đồng Nai lập tức dẫn đường, đưa bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngày 25/9, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai xác nhận một tổ công tác của lực lượng CSGT địa phương vừa trợ giúp cháu bé trên địa bàn đến bệnh viện kịp thời để được cấp cứu, điều trị.

Theo đó, khoảng 20h ngày 23/9, trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 51, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan đã hỗ trợ một gia đình đưa bé gái 2 tuổi đang có biểu hiện co giật đến Bệnh viện Shing Mark cấp cứu kịp thời.

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Cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng 'mở đường' đưa bé gái 2 tuổi vào bệnh viện kịp thời

Tổ công tác do Trung tá Lê Cao Thanh Vạn làm Tổ trưởng đang tuần tra lưu động tại Km8+500, Quốc lộ 51 thì một ô tô dừng lại đề nghị hỗ trợ. Trên xe, một bé gái đang có biểu hiện co giật. Gia đình bé mong muốn được lực lượng CSGT dẫn đường đến bệnh viện để cháu được cấp cứu kịp thời.

Nhận thấy tình trạng của cháu bé cần được đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất, tổ công tác nhanh chóng triển khai hỗ trợ, dẫn đường, tạo điều kiện để phương tiện di chuyển thuận lợi đến Bệnh viện Shing Mark.

Bé gái được xác định là L.B.N. (2 tuổi), đi cùng mẹ là chị V.T.L. Theo gia đình, bé đã sốt liên tục khoảng 4 ngày. Đến ngày 23/9, cháu xuất hiện thêm triệu chứng nôn ói nên gia đình đưa đến một phòng khám tại khu vực Tam Phước để kiểm tra.

Sau khi thăm khám, bác sĩ hướng dẫn gia đình đưa cháu đến bệnh viện có điều kiện xét nghiệm chuyên sâu hơn do cháu có biểu hiện co mạch, trong khi phòng khám không thể lấy máu để thực hiện xét nghiệm.

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Nhờ CSGT dẫn đường, gia đình đã đưa cháu bé thăm khám kịp thời

Tại Bệnh viện Shing Mark, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu, siêu âm và xác định bé N. bị sốt siêu vi. Sau khi được thăm khám, theo dõi và hướng dẫn chăm sóc, bé được cho về cùng gia đình.

Việc kịp thời hỗ trợ, dẫn đường của tổ CSGT đã khiến gia đình bé và nhiều người đi đường vô cùng cảm kích trước tinh thần "Vì dân phục vụ" của cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân.

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#Đồng Nai #Cảnh sát giao thông #Trạm giao thông Ngã 3 Thái Lan #Cứu người #mở đường #người tốt #việc tốt #lan tỏa

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