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Tận thấy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị luyện bơi cứu người gặp nạn trên biển

Hoàng Nam

TPO - Cán bộ, nhân viên phụ trách tàu thuyền của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị được tập huấn kỹ năng xác định vị trí phương tiện gặp nạn, bơi cứu người và cấp cứu nạn nhân trên biển.

Từ ngày 22 đến 26/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn nghiệp vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển năm 2026 cho cán bộ chuyên môn kỹ thuật và nhân viên phụ trách tàu thuyền, ca nô tại các đồn biên phòng, hải đội.

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Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị luyện bơi cứu người gặp nạn trên biển.

Trong phần thực hành, học viên được hướng dẫn xác định tọa độ, vị trí phương tiện gặp nạn trên hải đồ; thực hiện các động tác thủy nghiệp, bơi cứu người đuối nước và cấp cứu nạn nhân.

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Nạn nhân sẽ được dìu vào gần tàu để lực lượng trên tàu hỗ trợ.

Lực lượng tham gia cũng luyện tập phương pháp tìm kiếm người, tàu thuyền gặp nạn; sử dụng trang bị cứu hộ và điều khiển tàu, xuồng, ca nô khi xử lý tình huống trên biển.

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Lực lượng trên tàu sẽ tiếp nhận nạn nhân và thực hiện các phương pháp cấp cứu.

Phần lý thuyết tập trung vào quy trình thực hiện nhiệm vụ, các quy định về tìm kiếm cứu nạn và biện pháp phòng tránh thiên tai, sự cố. Đợt tập huấn nhằm nâng cao khả năng ứng phó của lực lượng biên phòng, gắn nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ vùng biển với cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Hoàng Nam
#Bộ đội Biên phòng #luyện bơi cứu người #gặp nạn trên biển #Quảng Trị #tập huấn kỹ năng #cấp cứu nạn nhân

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