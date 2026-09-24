Nutifood trao tặng 2 xe hiến máu lưu động trị giá 2,6 tỷ đồng

Ngày 24.09.2026, Nutifood đã trao tặng 2 xe hiến máu lưu động với tổng trị giá 2,6 tỷ đồng cho Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP. Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ công tác tiếp nhận máu tình nguyện, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Hai chiếc xe sẽ được Nutifood tài trợ sẽ phục vụ các chuyến công tác tiếp nhận máu tại các địa điểm tổ chức hiến máu tình nguyện, hỗ trợ Trung tâm bổ sung phương tiện phục vụ việc di chuyển của đội ngũ chuyên môn, đặc biệt trong các chuyến đi xa.

Đại diện hai đơn vị cắt băng khánh thành tại lễ trao 2 chiếc xe phục vụ công tác hiến máu trên địa bàn TP. HCM

Tại lễ trao tặng, ông Lê Nguyên Hòa, Phó Chủ tịch hội đồng Quản trị Nutifood, chia sẻ: “Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống, do đó chúng tôi luôn mong muốn góp sức cùng những người hiến máu tình nguyện và đội ngũ tiếp nhận máu trong hành trình giúp đỡ người bệnh. Thông qua việc tài trợ 2 xe hiến máu lưu động, Nutifood hy vọng Trung tâm có thêm phương tiện phù hợp để duy trì công việc ý nghĩa này. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành của doanh nghiệp sẽ thiết thực hơn khi xuất phát từ những nhu cầu cụ thể của đơn vị và cộng đồng”.

Hoạt động trao tặng xe tiếp nối sự tham gia của Nutifood trong phong trào hiến máu tình nguyện đã duy trì, thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua. Hàng năm, Nutifood đã vận động và tổ chức hiến máu trên nhiều chi nhánh, nhà máy cả nước.

Lãnh đạo Nutifood đại diện trao món quà ý nghĩa đến Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP. HCM

Xúc động trước nghĩa cử của Nutifood, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chủ quản của Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP. Hồ Chí Minh cho biết rằng mỗi năm Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận trên 230.000 đơn vị máu và cung cấp cho hơn 160 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, sau sáp nhập, Trung tâm sẽ tổ chức tiếp nhận máu tại những địa bàn thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Vì vậy, việc được tặng xe có ý nghĩa rất lớn, giúp bổ sung phương tiện phục vụ công tác tiếp nhận và vận chuyển máu, đặc biệt tại các khu vực xa trung tâm, giúp giảm khoảng cách đi lại và tạo thuận lợi để người dân tham gia hiến máu ngay tại nơi học tập, làm việc và sinh sống.

“Chúng tôi cảm ơn Nutifood đã quan tâm và hỗ trợ đúng nhu cầu của Trung tâm. Sự đồng hành này còn là nguồn động viên đối với cán bộ, nhân viên đang hằng ngày thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận máu. Chúng tôi mong rằng nghĩa cử của doanh nghiệp sẽ khuyến khích thêm nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay với phong trào hiến máu tình nguyện”, ông Nguyễn Minh Nhựt nói.

Bên cạnh hiến máu, các hoạt động chăm sóc, chung tay vì cộng đồng luôn được Nutifood chú trọng thực hiện như: hỗ trợ dinh dưỡng cho các trẻ em, người già khó khăn trên khắp cả nước; xây trường học, trao học bổng, xây cầu tại nhiều địa phương với số tiền hàng trăm tỷ mỗi năm. Trong giai đoạn 2022–2027, Nutifood ký kết hợp tác với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, hỗ trợ các sản phẩm dinh dưỡng với tổng trị giá lên đến 25 tỷ đồng.

Đặc biệt, để tri ân người tiêu dùng, nhân dịp 25 năm thành lập, Nutifood đã tài trợ xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của TP. Hồ Chí Minh với giá trị lên tới 1.000 tỷ đồng.