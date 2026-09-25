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Tạo động lực tăng trưởng mới cho quan hệ Việt Nam - Canada

Minh Hạnh

TPO - Ngày 24/9, tại Phủ Toàn quyền Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour sau lễ đón cấp Nhà nước trọng thể.

Toàn quyền Louise Arbour bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị là Quốc khách đầu tiên kể từ khi nhậm chức; khẳng định chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước.

Toàn quyền Louise Arbour khẳng định Canada và Việt Nam đều là những quốc gia Thái Bình Dương, có nhiều lợi ích chung. Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực. Toàn quyền nhấn mạnh, với nền tảng quan hệ được xây dựng và củng cố qua nhiều thế hệ, đây là thời điểm hai bên cần cùng nhau nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam - Canada lên tầm cao mới.

Toàn quyền đánh giá hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ và tiềm năng hợp tác rộng mở, tạo nền tảng thuận lợi để tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Canada sẵn sàng phát huy thế mạnh về nguồn lực, công nghệ, giáo dục, năng lượng, nông nghiệp và tài chính để tăng cường hợp tác với Việt Nam, qua đó tăng cường đan xen lợi ích và đưa quan hệ song phương phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và lợi ích của mỗi nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, đồng thời Việt Nam và Canada đều đang đứng trước những mục tiêu phát triển mới và mong muốn mở rộng quan hệ với các đối tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada; đánh giá cao những bước phát triển quan trọng của quan hệ hai nước sau gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; củng cố tin cậy chính trị; phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác và liên kết kinh tế hiện có, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam; mở rộng hợp tác về giao thông, hạ tầng, logistics và kết nối.

Hai nước cần tạo thêm những động lực tăng trưởng mới thông qua tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến; đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh lương thực và phát triển bền vững.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Toàn quyền Canada Louise Arbour. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về quốc phòng - an ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phát huy kết quả hợp tác thời gian qua, tăng cường hợp tác phù hợp với lợi ích và nhu cầu của mỗi bên, tập trung vào đào tạo, nâng cao năng lực, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh hàng hải, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ - cứu nạn, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của quan hệ song phương.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Toàn quyền Canada Louise Arbour. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Toàn quyền Louise Arbour nhất trí với các định hướng lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với quan hệ hai nước; khẳng định Canada sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Ghi nhận tích cực đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc Canada tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Canada ổn định cuộc sống, hội nhập sâu rộng, phát huy thế mạnh và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Canada; đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt, tăng cường gắn kết với quê hương, đất nước và tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí cho rằng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và thách thức đan xen, các quốc gia cần tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, Cộng đồng Pháp ngữ, CPTPP và các cơ chế đa phương phù hợp; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Canada tăng cường gắn kết, hợp tác với ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng đóng góp vào việc xử lý các thách thức chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Toàn quyền Canada Louise Arbour #quan hệ Việt Nam - Canada

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

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