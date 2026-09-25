Bủa vây hiểm họa từ hàng loạt miệng cống ‘mất nắp, toang hoác’ ở Hà Nội

Trước thực trạng nhiều hố ga, nắp cống hư hại đe dọa an toàn giao thông, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn khẩn số 4822 chấn chỉnh công tác duy tu, vận hành hệ thống thoát nước đô thị.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường theo phạm vi, địa bàn được giao quản lý nâng cao trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác duy tu, duy trì, vận hành hệ thống thoát nước và tổ chức ứng trực khi có mưa bão

Đồng thời, các đơn vị phụ trách công tác duy tu, duy trì phải tăng cường kiểm tra, nạo vét, khơi thông dòng chảy; tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống hố ga, miệng thu nước, nắp đậy, tấm đan và các công trình thoát nước thuộc phạm vi quản lý, tập trung tại các tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập và những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.