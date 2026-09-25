Bủa vây hiểm họa từ hàng loạt miệng cống ‘mất nắp, toang hoác’ ở Hà Nội

TPO - Hàng loạt hố ga, miệng cống bị mất nắp hoặc hư hỏng xuất hiện trên vỉa hè lẫn lòng đường nhiều tuyến phố Hà Nội, tạo thành những chiếc “bẫy” lộ thiên chực chờ gây tai nạn nguy hiểm cho người tham gia giao thông mỗi ngày.
Với độ sâu từ 3 đến 4 mét bên dưới, mỗi miệng cống mở hé chính là một chiếc “bẫy ngầm” rình rập người qua lại. Khi mưa ngập làm mất dấu mặt đường và vỉa hè, việc những miệng hố sâu hoắm này không một tấm biển cảnh báo hay người túc trực giám sát trực tiếp đe dọa an toàn của người dân, nhất là với những người không thông thạo tuyến đường.
Dù trời đã nắng ráo nhiều ngày, mặt đường Đồng Me (phường Từ Liêm) vẫn ngập úng tới một phần ba lòng đường trong làn nước đen kịt. Ngay dưới vũng nước bẩn này là một miệng cống đã bị bật nắp, chỉ còn trơ lại mép nắp sắt lập lờ sát đáy nước. Thử dùng thanh que dài hơn một mét cắm sâu xuống miệng cống, đầu que vẫn chưa chạm tới đáy.
Tại khu vực vỉa hè trước Công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh), nhiều nắp hố ga, cống thoát nước xuất hiện tình trạng hư hỏng, mất nắp. Tại các điểm này, người dân xung quanh chỉ có thể cắm tạm cành cây hoặc đặt thùng xốp để cảnh báo người qua lại.
Nhà nằm ngay trước miệng cống, bà Thúy (phố Khúc Thừa Dụ) cho biết tình trạng này đã kéo dài hơn một tháng qua. Không ít người đi xe máy, xe đạp leo lên vỉa hè đã bị sụt bánh, ngã nhào tại đây. Bất an trước hiểm họa, bà con xung quanh phải gom ván gỗ, vỏ thùng nhựa, thậm chí chất cả túi rác lớn để làm dấu cảnh báo cho người đi đường. Dù người dân đã phản ánh lên iHanoi nhiều lần, chiếc cống vẫn nằm lộ thiên suốt thời gian dài mà chưa được sửa chữa.
Trước thực trạng nhiều hố ga, nắp cống hư hại đe dọa an toàn giao thông, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn khẩn số 4822 chấn chỉnh công tác duy tu, vận hành hệ thống thoát nước đô thị.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường theo phạm vi, địa bàn được giao quản lý nâng cao trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác duy tu, duy trì, vận hành hệ thống thoát nước và tổ chức ứng trực khi có mưa bão
Đồng thời, các đơn vị phụ trách công tác duy tu, duy trì phải tăng cường kiểm tra, nạo vét, khơi thông dòng chảy; tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống hố ga, miệng thu nước, nắp đậy, tấm đan và các công trình thoát nước thuộc phạm vi quản lý, tập trung tại các tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập và những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
TPO - Lãnh đạo hai nước đã nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược dựa trên 8 trụ cột. Tổng thể các trụ cột này tạo nền tảng giúp Việt Nam và Canada cùng giải quyết các thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương an ninh, phồn vinh và năng động hơn.
TPO - Dịp Trung thu, các đội múa lân ở Nghệ An kín lịch biểu diễn, có ngày chạy tới 18 show. Lịch diễn dày đặc khiến nhiều đội phải từ chối khách vì không đủ người và không kịp thời gian di chuyển giữa các điểm diễn.
TPO - Đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 51, nhận được lời cầu cứu của gia đình có bé gái 2 tuổi đang bị co giật, tổ CSGT thuộc Phòng CSGT thành phố Đồng Nai lập tức dẫn đường, đưa bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
TPO - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027. Theo dự thảo, mức lương tối thiểu cao nhất tại vùng I dự kiến đạt 5,7 triệu đồng/tháng.
TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam - Canada đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bước sang một giai đoạn phát triển mới, lên Đối tác chiến lược và sớm xây dựng chương trình nghị sự và kế hoạch hành động cụ thể để triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới.
TPO - Đối với các trường đại học có yếu tố lịch sử, đã được đầu tư đồng bộ được giữ lại làm cơ sở 1, đồng thời tái cấu trúc công năng; còn các trường đại học, cao đẳng có diện tích đất nhỏ hẹp, quy hoạch định hướng di dời toàn bộ ra các khu đô thị vành đai. Quỹ đất sau di dời được ưu tiên đầu tư trường mầm non, tiểu học, THCS, các công trình tiện ích công cộng và không gian cây xanh đô thị.
TPO - Sáng 24/9, giờ địa phương (tối 24/9, giờ Hà Nội), Toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.
TPO - Hôm nay (25/9), vùng mưa thu hẹp lại miền Trung nhưng cường độ mưa lớn và kéo dài. Nam Bộ, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.
TPO - Thấy hai em nhỏ chới với dưới sông, nam sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu (Ninh Bình) liền lao xuống nước cứu người dù bản thân không biết bơi. Nhờ được ứng cứu kịp thời, cả hai em nhỏ gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn.
TPO - Một xe tải chạy vào tuyến đường có biển báo hạn chế tải trọng 2,5 tấn. Khi chiếc xe qua cầu sắt nối buôn Tuôr với Khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, một nhịp cầu bất ngờ bị gãy, khiến xe mắc kẹt.
TPO - Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và tỉnh Cà Mau chúc mừng ông Đặng Văn Dũng được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025–2030.