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Xã hội

Bủa vây hiểm họa từ hàng loạt miệng cống ‘mất nắp, toang hoác’ ở Hà Nội

Phùng Linh

TPO - Hàng loạt hố ga, miệng cống bị mất nắp hoặc hư hỏng xuất hiện trên vỉa hè lẫn lòng đường nhiều tuyến phố Hà Nội, tạo thành những chiếc “bẫy” lộ thiên chực chờ gây tai nạn nguy hiểm cho người tham gia giao thông mỗi ngày.

Hàng loạt cống hư hỏng, mất nắp lộ thiên bủa vây đường phố Hà Nội.
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Tình trạng nhiều hố ga, cống thoát nước tại Hà Nội bị mất nắp hoặc hư hỏng để lộ miệng hố sâu, chỉ được che chắn tạm bằng cành cây, thùng xốp, đang tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người đi đường, nhất là vào ban đêm hoặc khi mưa ngập.
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Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tuyến đường An Thọ (xã An Khánh) xuất hiện tình trạng một số nắp cống hư hỏng.
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Miệng cống sụt lún sâu hơn mặt đường rất khó phát hiện từ xa, khi mưa dâng ngập, toàn bộ hố sâu bị che khuất, đẩy người đi đường vào rủi ro sập hố bất cứ lúc nào. Để tránh tai nạn, người dân tại đây phải cắm tạm cành cây và đặt thùng nhựa làm dấu cho người qua lại.
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Ông Cừ (trú tại thôn An Thọ, xã An Khánh) cho biết miệng cống nằm giữa đường này đã bị sụt lún nhiều tháng qua, từng khiến không ít người đi đường trượt ngã, sập hố. Đợt mưa lớn vừa rồi, nước dâng ngập trắng đường khiến các miệng cống như những chiếc “bẫy ngầm”, buộc ông cùng các hộ dân xung quanh phải gom thùng nhựa, bao tải chắn ngang để cảnh báo. “Lúc mưa ngập, loạt nắp cống ở đây đều bị bật mở để tiêu thoát nước, nhưng ngập rút rồi mà đến nay vẫn cứ để toang hoác như vậy”, ông Cừ bức xúc chia sẻ.
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Miệng hố ga bị mở hé nửa nắp, trơ lòng cống lộ thiên gần khu vực cầu vượt An Khánh.
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Với độ sâu từ 3 đến 4 mét bên dưới, mỗi miệng cống mở hé chính là một chiếc “bẫy ngầm” rình rập người qua lại. Khi mưa ngập làm mất dấu mặt đường và vỉa hè, việc những miệng hố sâu hoắm này không một tấm biển cảnh báo hay người túc trực giám sát trực tiếp đe dọa an toàn của người dân, nhất là với những người không thông thạo tuyến đường.
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Là điểm trũng thường xuyên ngập nước, hàng loạt nắp hố ga dọc tuyến đường đã bị cậy mở để tiêu thoát nước.
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Dọc tuyến Đại lộ Thăng Long – điểm trũng vốn thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, hoạt động thi công nút giao Vành đai 3.5 dang dở càng khiến nước khó tiêu thoát, ứ đọng kéo dài. Đáng lo ngại hơn, tại đây xuất hiện nhiều miệng hố ga bị xô lệch, mất nắp nằm trơ trọi ngay mép đường.
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Những biện pháp che chắn tạm bợ này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế. Chỉ cần sơ suất, người đi bộ rất dễ bước hụt chân xuống hố sâu.
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Dù trời đã nắng ráo nhiều ngày, mặt đường Đồng Me (phường Từ Liêm) vẫn ngập úng tới một phần ba lòng đường trong làn nước đen kịt. Ngay dưới vũng nước bẩn này là một miệng cống đã bị bật nắp, chỉ còn trơ lại mép nắp sắt lập lờ sát đáy nước. Thử dùng thanh que dài hơn một mét cắm sâu xuống miệng cống, đầu que vẫn chưa chạm tới đáy.
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Tại khu vực vỉa hè trước Công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh), nhiều nắp hố ga, cống thoát nước xuất hiện tình trạng hư hỏng, mất nắp. Tại các điểm này, người dân xung quanh chỉ có thể cắm tạm cành cây hoặc đặt thùng xốp để cảnh báo người qua lại.
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Tương tự, trên phố Khúc Thừa Dụ (phường Cầu Giấy), một nắp cống thoát nước bị vỡ, các mảng cống rơi xuống lòng cống, tạo thành chiếc “bẫy ngầm” nguy hiểm rình rập người qua lại.
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Nhà nằm ngay trước miệng cống, bà Thúy (phố Khúc Thừa Dụ) cho biết tình trạng này đã kéo dài hơn một tháng qua. Không ít người đi xe máy, xe đạp leo lên vỉa hè đã bị sụt bánh, ngã nhào tại đây. Bất an trước hiểm họa, bà con xung quanh phải gom ván gỗ, vỏ thùng nhựa, thậm chí chất cả túi rác lớn để làm dấu cảnh báo cho người đi đường. Dù người dân đã phản ánh lên iHanoi nhiều lần, chiếc cống vẫn nằm lộ thiên suốt thời gian dài mà chưa được sửa chữa.
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Thực tế, tình trạng nắp cống hư hỏng xuất hiện tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Ứng dụng iHanoi liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về các vị trí hố ga mất nắp, tấm đan gãy sập gây mất an toàn giao thông, tuy nhiên công tác kiểm tra, xử lý tại một số khu vực vẫn chưa kịp thời, khiến các miệng cống lộ thiên tồn tại kéo dài.

Trước thực trạng nhiều hố ga, nắp cống hư hại đe dọa an toàn giao thông, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn khẩn số 4822 chấn chỉnh công tác duy tu, vận hành hệ thống thoát nước đô thị.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường theo phạm vi, địa bàn được giao quản lý nâng cao trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác duy tu, duy trì, vận hành hệ thống thoát nước và tổ chức ứng trực khi có mưa bão

Đồng thời, các đơn vị phụ trách công tác duy tu, duy trì phải tăng cường kiểm tra, nạo vét, khơi thông dòng chảy; tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống hố ga, miệng thu nước, nắp đậy, tấm đan và các công trình thoát nước thuộc phạm vi quản lý, tập trung tại các tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập và những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

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#cống hỏng #an toàn giao thông #Hà Nội #nguy hiểm #hố ga #sụt cống

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