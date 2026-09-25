Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Triệu tập Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Luân Dũng

TPO - Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 17/10 và dự kiến bế mạc ngày 20/11, được tổ chức thành hai đợt, họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có công văn triệu tập Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, Kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 17/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 20/11, được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Kỳ họp được chia thành hai đợt: Đợt 1 từ ngày 17/10 đến ngày 13/11; đợt 2 từ ngày 19/11 đến ngày 20/11.

202608030854088099-z8109935974931-7110da85b9701304b1ef22b3e346a722.jpg
Kỳ họp thứ hai sẽ khai mạc ngày 17/10 và dự kiến bế mạc ngày 20/11. (Ảnh: QH)

Tại kỳ họp cuối năm, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu về 2 dự án luật và xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện tài liệu, nội dung kỳ họp để gửi đến đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Một số dự án luật, bộ luật quan trọng dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ hai, như Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi)…

Các đại biểu Quốc hội được đề nghị gửi phiếu chất vấn đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến người có thẩm quyền trả lời bằng văn bản.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng các dự án luật trước khi trình Quốc hội, trong tuần tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để cho ý kiến về các dự án luật.

Xem thêm

#Kỳ họp thứ hai #Quốc hội khóa XVI #Ủy ban Thường vụ Quốc hội #chất vấn #đại biểu Quốc hội

Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Canada

TPO - Lãnh đạo hai nước đã nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược dựa trên 8 trụ cột. Tổng thể các trụ cột này tạo nền tảng giúp Việt Nam và Canada cùng giải quyết các thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương an ninh, phồn vinh và năng động hơn.

Đội múa lân chạy 18 show/ngày, Trung thu làm không hết việc

Đội múa lân chạy 18 show/ngày, Trung thu làm không hết việc

TPO - Dịp Trung thu, các đội múa lân ở Nghệ An kín lịch biểu diễn, có ngày chạy tới 18 show. Lịch diễn dày đặc khiến nhiều đội phải từ chối khách vì không đủ người và không kịp thời gian di chuyển giữa các điểm diễn.

Lương tối thiểu dự kiến là 5,7 triệu đồng/tháng

Lương tối thiểu dự kiến là 5,7 triệu đồng/tháng

TPO - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027. Theo dự thảo, mức lương tối thiểu cao nhất tại vùng I dự kiến đạt 5,7 triệu đồng/tháng.

Việt Nam - Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Việt Nam - Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam - Canada đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bước sang một giai đoạn phát triển mới, lên Đối tác chiến lược và sớm xây dựng chương trình nghị sự và kế hoạch hành động cụ thể để triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới.

Hà Nội: định hướng giữ các trường đại học có yếu tố lịch sử tại nội đô

Hà Nội: định hướng giữ các trường đại học có yếu tố lịch sử tại nội đô

TPO - Đối với các trường đại học có yếu tố lịch sử, đã được đầu tư đồng bộ được giữ lại làm cơ sở 1, đồng thời tái cấu trúc công năng; còn các trường đại học, cao đẳng có diện tích đất nhỏ hẹp, quy hoạch định hướng di dời toàn bộ ra các khu đô thị vành đai. Quỹ đất sau di dời được ưu tiên đầu tư trường mầm non, tiểu học, THCS, các công trình tiện ích công cộng và không gian cây xanh đô thị.

Nhận định mới về mưa lớn ở miền Trung, Nam Bộ

Nhận định mới về mưa lớn ở miền Trung, Nam Bộ

TPO - Hôm nay (25/9), vùng mưa thu hẹp lại miền Trung nhưng cường độ mưa lớn và kéo dài. Nam Bộ, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe