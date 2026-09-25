Triệu tập Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

TPO - Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 17/10 và dự kiến bế mạc ngày 20/11, được tổ chức thành hai đợt, họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có công văn triệu tập Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, Kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 17/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 20/11, được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Kỳ họp được chia thành hai đợt: Đợt 1 từ ngày 17/10 đến ngày 13/11; đợt 2 từ ngày 19/11 đến ngày 20/11.

Kỳ họp thứ hai sẽ khai mạc ngày 17/10 và dự kiến bế mạc ngày 20/11. (Ảnh: QH)

Tại kỳ họp cuối năm, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu về 2 dự án luật và xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện tài liệu, nội dung kỳ họp để gửi đến đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Một số dự án luật, bộ luật quan trọng dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ hai, như Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi)…

Các đại biểu Quốc hội được đề nghị gửi phiếu chất vấn đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến người có thẩm quyền trả lời bằng văn bản.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng các dự án luật trước khi trình Quốc hội, trong tuần tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để cho ý kiến về các dự án luật.