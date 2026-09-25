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Pháp luật

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Cảnh sát dẫn giải đồng phạm của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đến tòa

Hoàng An

TPO - Sau phiên sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng 9 đồng phạm có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin giảm trách nhiệm hình sự.

Sáng 25/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo hoặc giảm trách nhiệm bồi thường dân sự của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm.

Theo ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, từ 7h45, cảnh sát dẫn giải nhóm cấp dưới của bà Tiến đến tòa trên chiếc xe 16 chỗ. Bên ngoài cửa phòng xử, an ninh được thắt chặt.

Khoảng 8h45, thư ký tòa bắt đầu kiểm tra giấy tờ đăng ký và phổ biến nội quy phiên tòa cho người tham gia tố tụng. Thời điểm này chưa ghi nhận bà Nguyễn Thị Kim Tiến có mặt tại phòng xử.

Thông báo của Thư ký cho biết các nhà báo chỉ được tác nghiệp phần mở đầu phiên tòa, không được tác nghiệp trong phần tranh luận.

Cảnh sát dẫn giải các bị cáo trong vụ án bà Nguyễn Thị Kim Tiến đến Tòa Phúc thẩm.

Các bị cáo có đơn kháng cáo gồm: Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế); Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng), cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, giảm mức bồi thường hoặc gỡ phong tỏa tài sản.

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