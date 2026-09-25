Giết hàng xóm để cướp vàng rồi chở vợ đi bán

TPO - Thấy hàng xóm đeo bông tai và lắc tay bằng vàng, Nguyễn Hữu Phúc nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Sau khi đánh tử vong nạn nhân, Phúc cướp vàng rồi dùng xe máy chở vợ đi bán.

Ngày 24/9, HĐXX TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Hữu Phúc (60 tuổi, ngụ TPHCM) mức án tử hình chung cho 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”; Trịnh Thị Đức (vợ Phúc) 1 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hai bị cáo tại phiên tòa ngày 24/9.

Theo nội dung vụ án, Phúc và bà Q. ở gần nhau, cùng tại xã Vĩnh Lộc, TPHCM.

Khoảng 8 giờ10 ngày 14/11/2025, bà Q. sang hỏi mượn Phúc cây tre để đuổi rắn. Phúc đưa cây tre dài khoảng 174cm cho bà Q.. Khoảng 2 phút sau, bà Q. tiếp tục nhờ Phúc đuổi rắn giúp.

Lúc này, nhìn thấy bà Q. đeo bông tai và lắc tay bằng vàng, Phúc nảy sinh ý định giết người để chiếm đoạt tài sản. Phúc vào nhà lấy một chiếc búa rồi đi theo bà Q. ra bãi đất trống phía sau nhà.

Tại đây, Phúc từ phía sau dùng búa đập nhiều lần vào đầu bà Q. khiến nạn nhân ngã xuống đất. Sau đó, Phúc nhặt cây tre trước đó đưa cho bà Q. mượn để đánh nhiều lần vào đầu nạn nhân cho đến khi bất động.

Phúc lấy 2 bông tai và một lắc tay bằng vàng, cất vào túi quần rồi dùng tấm bạt màu xanh phủ lên người bà Q. nhằm che giấu hành vi.

Sau khi về nhà thay quần áo, Phúc đưa số vàng cho vợ là Trịnh Thị Đức cất giữ và nói đây là vàng mình nhặt được.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Phúc mượn xe máy của con trai chở vợ đi bán số vàng lấy được. Trên đường đi, Phúc nói cho Đức biết việc mình đã sát hại bà Q. và lấy vàng. Sau đó, cả hai cùng đem vàng của nạn nhân đi bán, thu được gần 40 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, con gái nạn nhân cùng người dân phát hiện bà Q. tử vong nên trình báo công an.