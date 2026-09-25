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Nhóm học sinh phát hiện rùa quý hiếm lạc vào vườn sau mưa lớn

Ngọc Tú

TPO - Sau cơn mưa lớn, nhóm học sinh ở xã Yên Na (Nghệ An) phát hiện một cá thể rùa bò vào vườn nhà. Cơ quan chức năng xác định đây là rùa mỏ vẹt, thuộc diện nguy cấp quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngày 25/9, xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) cho biết, xã vừa phối hợp với Hạt Kiểm Lâm Tương Dương, Công An xã Yên Na, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tương Dương tái thả một cá thể rùa mỏ vẹt quý hiếm về tự nhiên.

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Cá thể rùa mỏ vẹt quý hiếm được các em học sinh phát hiện.

Trước đó, chiều 22/9, sau cơn mưa lớn, một nhóm học sinh bản Xốp Pu (xã Yên Na) trong lúc đi thăm vườn đã phát hiện một con rùa. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, các em đã báo cáo và bàn giao cá thể rùa cho Ban Quản lý bản và xã Yên Na.

Tiếp nhận rùa, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe và xác định đây là rùa mỏ vẹt (tên khoa học: Platysternon megacephalum) thuộc diện động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt ở mức cao nhất.

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Đơn vị chức năng đưa thả rùa về môi trường sống thích hợp.

Sau khi kiểm tra sức khoẻ và xác định rùa đủ điều kiện để trở lại môi trường tự nhiên, đơn vị chức năng đã đưa cá thể rùa mỏ vẹt đến khu vực rừng phù hợp để thả về tự nhiên, bảo đảm điều kiện sinh sống và phát triển.

Việc người dân, đặc biệt là các em học sinh chủ động phát hiện, bảo vệ và giao nộp động vật hoang dã có ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần bảo vệ các loài động vật quý, duy trì cân bằng hệ sinh thái tự nhiên.

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#Nghệ An #động vật #hoang dã #quý hiếm #động vật quý #rừng #môi trường tự nhiên #bảo vệ động vật

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