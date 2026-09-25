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Đa số ý kiến tán thành thu hẹp phạm vi áp dụng án tử hình

Luân Dũng

TPO - Góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đa số đại biểu tán thành việc tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị cân nhắc kỹ việc bỏ hình phạt này đối với một số tội danh, trong đó có mua bán trái phép chất ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Sáng 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất về dự án luật này, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, đề cập nội dung thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Theo đó, đa số ý kiến tán thành chủ trương thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình.

Bên cạnh đó, một số đại biểu còn băn khoăn và đề nghị cân nhắc, đánh giá về việc thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, đặc biệt với tội mua bán trái phép chất ma tuý và tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Qua tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, một số tội danh áp dụng hình phạt tử hình tương đối cao, trong đó có tội mua bán trái phép chất ma túy, tuy nhiên diễn biến của loại tội phạm này vẫn rất phức tạp.

Chính phủ cho rằng hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh đối với loại tội phạm này không chỉ phụ thuộc vào việc có áp dụng hình phạt tử hình hay không mà phụ thuộc chủ yếu vào hiệu quả của công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh của các cơ quan chức năng, bảo đảm kịp thời và hiệu quả.

Đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, cơ quan soạn thảo thống nhất về yêu cầu bảo vệ đặc biệt đối với trẻ em và xử lý nghiêm tội phạm xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, việc xác định phạm vi áp dụng hình phạt tử hình còn phải đặt trong tổng thể chính sách hình sự và các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam.

Dự thảo đã được chỉnh lý theo hướng không quy định hình phạt tử hình, nhưng vẫn giữ đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, quy định hình phạt 20 năm tù hoặc tù chung thân đối với các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Trường hợp hành vi đồng thời đủ yếu tố cấu thành tội phạm khác xâm phạm tính mạng thì trách nhiệm hình sự được xác định theo quy định tương ứng của Bộ luật Hình sự.

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Các đại biểu tại phiên họp sáng 25/9. (Ảnh: QH)

Báo cáo ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành việc tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình.

Tuy nhiên, việc xem xét bỏ hình phạt tử hình ở tội nào cần được cân nhắc kỹ để tránh gây tác động bất lợi tới hiệu quả răn đe, phòng ngừa, xử lý tội phạm cũng như yêu cầu đặt ra trong thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới (nhất là tội mua bán trái phép chất ma túy và tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi).

Trường hợp còn có nhiều ý kiến khác nhau về phạm vi thu hẹp hình phạt tử hình đối với một số tội danh, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Nếu cần thiết, cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

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#án tử hình #Bộ luật Hình sự #tội phạm #ma túy #hiếp dâm #Chính sách hình sự #Thượng tướng Phạm Thế Tùng #Thứ trưởng Bộ Công an

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