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Phạt tài xế 77 triệu đồng vì chở cọc bê tông quá tải hơn 100%

Chúc Trí - Trọng Tín

TPO - Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã quyết định phạt hành chính với tài xế điều khiển xe đầu kéo chở quá tải trọng cho phép lên đến 103%.

Trước đó, ngày 24/9, trên đường tỉnh 866B (đoạn qua xã Tân Phước 3, gần Khu công nghiệp Long Giang), Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 50F-089.60 kéo theo rơ-moóc 50RM-231.84 chở theo nhiều cọc bê tông có dấu hiệu quá tải, nên dừng phương tiện để kiểm tra.

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Xe đầu kéo chở cọc bê tông quá tải tới 103%.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Nguyễn H.H. (SN 1989, ngụ TP. Huế) khai nhận, lái xe chở cọc bê tông từ tỉnh Tây Ninh, đi theo Quốc lộ 1 để giao cho một công trình đang xây dựng tại Khu công nghiệp Long Giang (Đồng Tháp).

Kết quả cân tải trọng cho thấy xe chở vượt quá tải trọng cho phép lên tới 103%. Tài xế bị phạt hành chính số tiền 77,5 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe và tước phù hiệu xe 2 tháng.

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Tài xế xe đầu kéo bị phạt 77,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe vì chở quá tải.

Trước đó, ngày 22/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một doanh nghiệp thi công mở rộng tuyến cao tốc, do để phương tiện thi công nằm ngoài phạm vi công trình, gây cản trở giao thông.

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#quá tải #phạt tiền #Đồng Tháp #cọc bê tông #xử phạt #giao thông

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