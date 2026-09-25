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Giải trí

Nữ vận động viên Asiad xinh đẹp như được tạo ra bởi AI

Tú Oanh

TPO - Vận động viên đấu kiếm Yang Seung Hye gây sốt mạng xã hội sau khi truyền thông Thái Lan chia sẻ ảnh cô và đặt câu hỏi là người thật hay do AI tạo ra.

Yang Seung Hye sinh năm 2006, là sinh viên Đại học Thể thao Hàn Quốc, cũng là thành viên trẻ nhất đội tuyển kiếm ba cạnh nữ Hàn Quốc tại Asiad 20.

Sự chú ý dành cho cô bùng lên sau khi Thairath Sport đăng loạt ảnh Yang Seung Hye trên mạng xã hội ngày 20/9. Trang thể thao Thái Lan đặt câu hỏi liệu người trong ảnh có phải vận động viên thật hay hình ảnh được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI), trước khi khẳng định cô là tuyển thủ tranh tài tại Asiad 20.

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Yang Seung Hye gây sốt vì ngoại hình được ví như do AI tạo ra.

Cách ví von nhanh chóng được truyền thông Hàn Quốc nhắc lại. Newsis dẫn lời Thairath Sport mô tả Yang là vận động viên “xinh đẹp như được AI tạo ra”. Maeil Business NewspaperSeoul Economic Daily đều đưa tin về câu chuyện này thành hiện tượng bên lề đáng chú ý của đại hội thể thao châu Á.

Trước đây, Yang từng được truyền thông Hàn Quốc chú ý, gọi cô bằng những biệt danh như “fencing idol” (thần tượng đấu kiếm) hay “fencing goddess” (nữ thần đấu kiếm).

Tuy nhiên, điều khiến Yang chú ý không chỉ nhờ vẻ ngoài, mà còn bằng cả năng lực thi đấu. Thairath Sport bình luận: "Khoảnh khắc cô bước lên đường đấu, thứ chứng minh Yang Seung Hye là AI không phải ngoại hình, mà là mũi kiếm cùng tốc độ và độ chính xác của cô".

Nữ vận động viên Gen Z lần đầu cầm kiếm khi còn học trung học cơ sở, sau lời rủ của một người bạn. Tìm thấy niềm yêu thích từ bộ môn này, Yang lựa chọn gắn bó với kiếm ba cạnh và nhanh chóng bộc lộ năng khiếu ở các giải trẻ.

Khi còn học tại trường Trung học Thể thao Chungbuk, cô giành giải vô địch nội dung kiếm ba cạnh nữ tại giải do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức năm 2023. Một năm sau, cô vô địch tại Giải vô địch đấu kiếm quốc gia 2024. Những thành tích ấy giúp Yang được triệu tập vào tuyển quốc gia năm 2025.

“Sau khi gia nhập đội tuyển, việc phải theo kịp những bài tập tạ mà trước đó tôi chưa từng thực hiện là căng thẳng và khó khăn”, Yang chia sẻ với Seoul Economic Daily.

Dẫu vậy, Yang không từ bỏ. Sau khoảng một năm kiên trì tập luyện, cô nhận thấy mình mạnh hơn rõ rệt cả về thể chất lẫn tinh thần.

Yang thi đấu kiếm ba cạnh, nội dung cho phép kiếm thủ tấn công bất kỳ vị trí nào trên toàn bộ cơ thể đối thủ. Vì thế, thể hình và khả năng kiểm soát khoảng cách có ý nghĩa đặc biệt. Với chiều cao khoảng 1,68 m, Yang không có lợi thế khi đối đầu những đối thủ cao lớn. Cô chọn cách bù đắp bằng di chuyển.

Theo chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, Yang chia nhỏ các động tác chân, liên tục thay đổi nhịp độ và tạo ra nhiều chuyển động để tìm kiếm khoảng trống của đối thủ. Việc từng tập luyện, cọ xát với các kiếm thủ nam khi còn học phổ thông cũng giúp cô cải thiện tốc độ và sức mạnh.

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Yang Seung Hye không chỉ có nhan sắc nổi bật, mà còn cả tài năng được công nhận bằng thành tích.

Tháng 5, Yang cùng Song Se Ra, Lim Tae Hee và Lee Hye In giành huy chương vàng đồng đội kiếm ba cạnh nữ tại World Cup của Liên đoàn Đấu kiếm quốc tế (FIE) ở Saint-Maur, Pháp.

Một tháng sau, bốn kiếm thủ tiếp tục giành huy chương vàng tại Giải vô địch châu Á ở New Delhi, Ấn Độ. Trong trận chung kết, Hàn Quốc đánh bại Trung Quốc với tỷ số sít sao 44-43.

Đến tháng 7, đội tiếp tục giành huy chương đồng tại Giải vô địch thế giới ở Hong Kong. Ba giải đấu lớn liên tiếp giúp Yang tích lũy kinh nghiệm ở cấp độ cao nhất, đồng thời củng cố vị trí trong đội tuyển quốc gia.

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Yang có phong cách đời thường giản dị.

Theo Seoul Economic Daily, Yang xếp thứ 53 thế giới, tính đến tháng 9. Thứ hạng chưa cao, nhưng nổi bật so với kiếm thủ mới 20 tuổi và vừa tham gia mùa giải quốc tế đầu tiên.

Ngày 25/9, Yang lần đầu bước vào đấu trường Asiad ở nội dung đồng đội kiếm ba cạnh nữ.

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#Yang Seung Hye #nữ thần đấu kiếm #thần tượng đấu kiếm #nữ vận động viên đẹp như AI #Asiad 20 #đại hội thể thao châu Á #VĐV đấu kiếm Hàn Quốc

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