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Sức khỏe

Chủ động tránh thai: Khi lựa chọn cần bắt đầu từ hiểu đúng

P.V

Trong bối cảnh người trẻ tiếp cận lượng thông tin lớn về sức khỏe sinh sản từ nhiều nguồn, việc hiểu đúng về các biện pháp tránh thai và lựa chọn phù hợp với tình trạng sức khỏe, nhu cầu cá nhân trở nên ngày càng quan trọng.

Ngày 24/9, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới năm 2026 với chủ đề “Hãy chủ động sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp để nâng cao chất lượng dân số”. Chương trình có sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia y tế, cơ sở đào tạo, tổ chức xã hội, truyền thông và đông đảo sinh viên.

Chủ động tránh thai: Khi lựa chọn cần bắt đầu từ hiểu đúng ảnh 1

Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Minh Thùy.

Sự kiện năm nay đặt vấn đề chủ động lựa chọn biện pháp tránh thai trong mối liên hệ với chất lượng dân số và quyền chủ động của mỗi cá nhân đối với sức khỏe sinh sản. Chủ đề toàn cầu của Ngày Tránh thai Thế giới 2026 là “No Barriers, Just Choice” – “Phá bỏ rào cản, tự tin lựa chọn”.

Không có một biện pháp phù hợp với tất cả

Tại phiên tọa đàm với thanh niên, các chuyên gia tập trung trao đổi về sử dụng biện pháp tránh thai an toàn, những hiểu lầm phổ biến, cách theo dõi sức khỏe sinh sản và lựa chọn phương pháp dựa trên bằng chứng khoa học.

Một trong những vấn đề được đặt ra là người trẻ hiện có thể tiếp cận rất nhiều nội dung liên quan đến sức khỏe sinh sản trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, không phải thông tin nào cũng được kiểm chứng. Việc phân biệt giữa kiến thức y khoa đáng tin cậy và nội dung thiếu cơ sở vì thế trở thành một phần quan trọng trong quá trình ra quyết định.

Theo các chuyên gia tại chương trình, không có một biện pháp tránh thai duy nhất phù hợp với tất cả mọi người. Việc lựa chọn cần được cân nhắc dựa trên tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh lý, nhu cầu cá nhân, khả năng duy trì sử dụng cũng như điều kiện tiếp cận.

Bên cạnh hiệu quả tránh thai, người sử dụng cũng cần được cung cấp đầy đủ thông tin về lợi ích, những lưu ý trong quá trình sử dụng và thời điểm cần tham vấn nhân viên y tế. Những yếu tố này cần được xem xét phù hợp với từng giai đoạn của cuộc sống.

Chủ động tránh thai: Khi lựa chọn cần bắt đầu từ hiểu đúng ảnh 2

Các chuyên gia giải đáp về những thắc mắc cũng như hiểu lầm phổ biến trong chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh: Minh Thùy.

Gỡ bỏ những rào cản trong tiếp cận thông tin

Theo nội dung thảo luận tại chương trình, rào cản đối với việc chủ động kế hoạch hóa gia đình không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận phương pháp tránh thai mà còn liên quan đến thiếu thông tin đáng tin cậy, dịch vụ tư vấn chưa thuận tiện, những lo ngại về chi phí và tâm lý e ngại khi tìm kiếm sự hỗ trợ.

Các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận thông tin y khoa chính xác, dễ hiểu; đồng thời tăng cường các dịch vụ tư vấn thân thiện, tôn trọng quyền riêng tư. Sự kết nối giữa bác sĩ, dược sĩ, cơ sở y tế và các kênh tư vấn từ xa cũng được xem là một hướng cần được thúc đẩy.

Trong đó, nhà thuốc có thể trở thành một điểm tiếp cận gần gũi, cung cấp thông tin ban đầu và định hướng người dân đến các dịch vụ chăm sóc phù hợp khi cần thiết.

Từ góc độ người sử dụng, sự chủ động bắt đầu từ việc hiểu nhu cầu của bản thân, tìm kiếm thông tin từ nguồn đáng tin cậy và cởi mở trao đổi với nhân viên y tế. Khi có đủ thông tin và sự hỗ trợ cần thiết, mỗi người có thể cân nhắc lựa chọn phù hợp với sức khỏe cũng như kế hoạch học tập, công việc và cuộc sống.

Đồng hành đưa thông tin khoa học đến gần cộng đồng

Phát biểu tại sự kiện, ông James Alexander, Giám đốc Nhánh Dược phẩm, Bayer Việt Nam, cho biết Bayer trân trọng cơ hội tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế, Cục Dân số, các chuyên gia y tế và cộng đồng trong các hoạt động nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản.

Theo ông, việc thúc đẩy đối thoại cởi mở và cung cấp thông tin khoa học có thể giúp người trẻ tự tin hơn khi đưa ra các quyết định liên quan đến sức khỏe sinh sản và tương lai của mình. Đại diện Bayer cũng cho biết doanh nghiệp hướng tới việc mang đến các giải pháp kế hoạch hóa gia đình đa dạng, đồng thời phối hợp với chuyên gia y tế, dược sĩ và các đối tác để đưa kiến thức y khoa chính xác đến gần cộng đồng hơn.

Ông James Alexander, Giám đốc Nhánh Dược phẩm, Bayer Việt Nam cho biết sẽ phối hợp cùng các đối tác để tiếp tục nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản. Ảnh: Minh Thùy.
Ông James Alexander, Giám đốc Nhánh Dược phẩm, Bayer Việt Nam cho biết sẽ phối hợp cùng các đối tác để tiếp tục nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản. Ảnh: Minh Thùy.

Bayer Việt Nam đã có hơn một thập kỷ hợp tác với Cục Dân số trong các hoạt động liên quan đến chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục xây dựng hệ sinh thái kế hoạch hóa gia đình có sự kết nối giữa giải pháp số, chất lượng tư vấn, mạng lưới nhà thuốc và các sáng kiến cộng đồng.

Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới năm 2026 qua đó không chỉ là hoạt động truyền thông về tránh thai mà còn đặt trọng tâm vào khả năng tiếp cận thông tin và tư vấn phù hợp. Khi các kiến thức khoa học được truyền tải bằng ngôn ngữ dễ hiểu, thiết thực, người dân có thêm cơ sở để chủ động trao đổi với nhân viên y tế và đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu của bản thân.

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