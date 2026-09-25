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Sức khỏe

Chuẩn hóa phẫu thuật căng da mặt tại BVTM DR.Hải Lê

P.V

Đánh dấu 18 năm phát triển, Bệnh viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê chính thức công bố Hệ sinh thái căng da trẻ hóa. Mô hình kết hợp linh hoạt giữa phẫu thuật căng da, cấy mỡ vi phân và công nghệ năng lượng chuyên sâu, cùng sự đồng hành của diễn viên Thanh Hương nhằm xác lập chuẩn mực làm đẹp an toàn, tôn trọng nét tự nhiên nguyên bản.

Lão hóa tầng sâu: Vì sao can thiệp bề mặt không mang lại hiệu quả bền lâu?

Bước qua tuổi 35 hay 40, nhiều chị em bắt đầu nhận thấy gương mặt mình "xuống dốc" rõ rệt: rãnh cười hằn sâu, hai bên má hóp lại và đường viền hàm dần chùng xuống khiến diện mạo lúc nào cũng phảng phất nét mệt mỏi, già hơn tuổi thật. Không ít người vội vã tìm đến các liệu trình nâng cơ bề mặt hay tiêm chất làm đầy, nhưng sự cải thiện thường chỉ kéo dài được vài tháng ngắn ngủi rồi đâu lại vào đấy.

Chuẩn hóa phẫu thuật căng da mặt tại BVTM DR.Hải Lê ảnh 1

Sự kiện ra mắt Hệ sinh thái căng da trẻ hóa tại BVTM Dr.Hải Lê

Về mặt giải phẫu, lão hóa không chỉ diễn ra ở lớp biểu bì mà còn do sự giãn chùng của hệ thống dây chằng, cơ sâu và teo ngót túi mỡ tự nhiên. Do đó, các can thiệp bề mặt nông khó mang lại hiệu quả bền vững. Thấu hiểu điều này, Bệnh viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê ra mắt Hệ sinh thái căng da trẻ hóa cá nhân hóa, xử lý trúng đích vấn đề từ gốc rễ, giúp phái đẹp khôi phục nét thanh xuân tự nhiên, không lo biến dạng hay đơ cứng.

Hệ sinh thái căng da trẻ hóa - tái tạo vẻ đẹp nguyên bản

Nhằm xóa bỏ bất cập của tư duy "một chỉ định áp dụng cho nhiều người", Hệ sinh thái trẻ hóa tại Bệnh viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê được phát triển như một tổ hợp giải pháp mở, kết hợp đồng bộ giữa can thiệp phẫu thuật, phục hồi thể tích sinh học và công nghệ trẻ hóa sử dụng năng lượng chuyên sâu.

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Phẫu thuật căng da mặt là trọng tâm của Hệ sinh thái trẻ hóa

Trọng tâm của hệ sinh thái là kỹ thuật phẫu thuật căng da mặt được phân tầng khoa học ở 3 cấp độ can thiệp: Mini SMAS cho tình trạng chùng cơ nhẹ, SMAS nâng cao cho vùng má và tầng dưới mặt sa trễ rõ rệt, và kỹ thuật Deep Plane can thiệp mặt phẳng sâu cho các ca lão hóa phức tạp. Bác sĩ tiến hành bóc tách chuẩn xác vào lớp cân cơ nông SMAS, giải phóng hệ thống dây chằng xơ hóa và tái định vị các khối mô mềm sa trễ về đúng vị trí nguyên bản theo trục giải phẫu. Nhờ lực nâng đỡ được neo giữ vững chắc từ tầng sâu, bề mặt da được giải phóng hoàn toàn khỏi áp lực kéo căng cơ học, tái lập đường viền hàm thanh tú mà không gây cảm giác căng cứng hay ảnh hưởng đến nụ cười.

Để khuôn mặt đạt được tỷ lệ hài hòa sau khi siết cơ, phác đồ được tích hợp cùng kỹ thuật cấy mỡ vi phân Microfat tự thân. Các tế bào mỡ vi phân đóng vai trò bù đắp lượng thể tích thiếu hụt do teo ngót mô mỡ tại thái dương, hõm má và rãnh mũi má sâu, mang lại độ đầy đặn mịn màng và cải thiện vi tuần hoàn nuôi dưỡng mô. Đồng thời, các công nghệ năng lượng tiên tiến như sóng cao tần RF Quantum và thiết bị RENUVION J-Plasma được ứng dụng bổ trợ để làm săn chắc mạng lưới sợi liên kết, tăng sinh collagen và hoàn thiện chất lượng nền mô dưới da một cách an toàn.

Diễn viên Thanh Hương đi đầu xu hướng phẫu thuật căng da trẻ hóa

Sự hiện diện của diễn viên Thanh Hương trong vai trò đại sứ hình ảnh tại sự kiện ra mắt Hệ sinh thái căng da trẻ hóa ngày 17/09 vừa qua mang lại góc nhìn chân thực từ một người trải nghiệm thực tế. Với đặc thù công việc diễn xuất đòi hỏi biểu đạt trọn vẹn từng sắc thái nội tâm, nỗi trăn trở lớn nhất của nữ diễn viên khi tiếp cận can thiệp thẩm mỹ chính là nguy cơ gương mặt bị xơ cứng, mất đi tính linh hoạt của các nhóm cơ biểu cảm.

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Ths/DV Thanh Hương với vẻ ngoài trẻ trung tại sự kiện sau khi thực hiện căng da mặt

Diễn viên Thanh Hương chia sẻ rằng làm đẹp khoa học bắt đầu từ việc thấu hiểu vấn đề của bản thân và lựa chọn đúng phác đồ y khoa phù hợp. Thay vì lạm dụng các biện pháp xâm lấn quá mức, việc tiếp cận hệ sinh thái trẻ hóa được xây dựng trên kết quả siêu âm mô mềm giúp cô hoàn toàn an tâm. Việc can thiệp đúng tầng giải phẫu giúp phục hồi đường nét thon gọn, săn chắc nhưng các cử động cười, nói hay thể hiện chiều sâu tâm lý trước ống kính máy quay vẫn giữ được sự mềm mại, tự nhiên nguyên bản.

Chuẩn mực y tế kiến tạo vẻ đẹp bền vững

Dấu mốc 18 năm không chỉ ghi dấu bề dày hoạt động của Bệnh viện thẩm mỹ Dr.Hải Lê mà còn khẳng định cam kết kiên định với triết lý y khoa an toàn.Nhờ tuân thủ quy trình 6 bước sàng lọc nghiêm ngặt, hệ thống phòng mổ vô khuẩn đa tầng và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, mọi can thiệp đều được kiểm soát và tôn trọng tối đa cấu trúc giải phẫu. Đây là nền tảng kiến tạo vẻ đẹp khỏe mạnh, bền vững.

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DeepTech - chương trình tài trợ sửa mí lỗi, hỏng hằng năm tại BVTM Dr.Hải Lê

Song song với chuyên môn, bệnh viện cam kết duy trì các chương trình phẫu thuật tái sinh nhân đạo, hỗ trợ nạn nhân bị biến chứng thẩm mỹ. Sự kết hợp giữa tay nghề vững vàng, thiết bị đồng bộ và y đức ngời sáng chính là bệ phóng để Dr.Hải Lê viết tiếp hành trình phụng sự nhan sắc Việt an toàn, văn minh và trường tồn.

HỆ THỐNG Y TẾ THẨM MỸ DR.HẢI LÊ MED GROUP

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê: 219-229 Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, TP.Hà Nội

#phẫu thuật căng da #thẩm mỹ #hệ sinh thái trẻ hóa #Bệnh viện Dr.Hải Lê #nâng cơ mặt #phẫu thuật thẩm mỹ #diễn viên Thanh Hương

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