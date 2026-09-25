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Phim Việt 'mất trắng' hơn 800 tỷ đồng

Trạch Dương

TPO - Doanh thu phim Việt trong quý III/2026 giảm hơn 800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cuối năm, hàng loạt phim Việt xếp lịch ra rạp, đặt thị trường trước bài toán không chỉ là có phim để chọn, mà là tìm được phim đủ sức kéo khán giả trở lại.

Quý III/2026 khép lại với cái kết buồn của mùa phim lễ 2/9. Sau những kỳ vọng đặt vào dự án quy mô và tên tuổi, phòng vé vẫn thiếu tác phẩm đủ sức tạo hiệu ứng lan tỏa để nâng doanh thu toàn quý. Khoảng hụt so với cùng kỳ năm trước vì thế trở nên rõ rệt.

Thị trường đang chuẩn bị bước sang quý IV, giai đoạn sôi động nhất năm khi lịch chiếu dày lên từ cuối tháng 9. Trại buôn người là phát súng mở màn được kỳ vọng, trước khi loạt phim Việt tiếp tục đổ bộ trong tháng 10 và kéo dài đến cuối năm.

Nguồn cung tăng tạo cơ hội cho phòng vé phục hồi, nhưng mùa phim bội thu chỉ có thể hình thành nếu xuất hiện tác phẩm giữ được khán giả sau tuần mở màn.

'Mất trắng' hơn 800 tỷ đồng

Theo dữ liệu Box Office Vietnam (cập nhật đến 24/9), tổng doanh thu phim Việt ra rạp trong quý III đạt hơn 492 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2025, con số này vào khoảng 1.311 tỷ đồng. Chênh lệch xấp xỉ 819 tỷ đồng, tương đương doanh thu năm nay chỉ bằng gần 38% mức của năm trước.

Đúng một năm trước, doanh thu phòng vé tăng "kịch trần". Mùa phim 2/9 sôi động với Mưa đỏ vượt 700 tỷ đồng, bên cạnh Tử chiến trên không, Mang mẹ đi bỏLàm giàu với ma 2. Các phim có sức kéo tạo hiệu ứng cộng hưởng về truyền thông, suất chiếu và lượng khán giả.

Năm nay, danh sách phim Việt đa dạng hơn nhưng không có đầu tàu tương xứng. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập với khoảng 207 tỷ đồng, là phim Việt có doanh thu cao nhất quý. Tác phẩm dẫn đầu phòng vé trong 21 ngày, cho thấy khán giả vẫn ủng hộ phim Việt có nội dung gần gũi, dễ xem.

Nhưng dù là ngựa chiến mùa lễ 2/9, phim của Huỳnh Lập vẫn bị Mưa đỏ bỏ xa, doanh thu thấp hơn khoảng 3,4 lần.

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Phim Việt quý III không thiếu dự án quy mô, nhưng doanh thu lại đáng buồn.

Nhóm theo sau cũng chưa đủ lực để nâng mặt bằng chung. Lên hương của Khương Ngọc đang có đà bán vé, đạt khoảng 85 tỷ đồng. Quý tử vượt giàu hơn 59 tỷ đồng, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh khoảng 38 tỷ đồng.

Hai phim kinh dị Quỷ bắt hồnÚt Lan 2 lần lượt quanh mốc 36 tỷ đồng và 33 tỷ đồng. Một số phim khác dừng ở doanh thu thấp, dù chọn các hướng đi khác nhau từ gia đình, hài, kinh dị đến cổ trang - huyền sử.

Ngoài cú ngã ngựa sốc nặng của Hộ linh tráng sĩ, lịch phát hành quý III có tình trạng hỗn loạn. Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần dời lịch từ giữa tháng 8 sang đầu tháng 12. Trại buôn người - dự án đã nhiều lần lùi ngày chiếu - phát hành chính thức từ 25/9. Hai phim có độ nhận diện cao, đến từ đạo diễn nổi tiếng, nội dung "nhìn là biết có khả năng trăm tỷ" lại chọn cách né lịch quý III.

Bất ngờ khác đến từ phim concert Soobin Live Concert Movie: All-Rounder. Con số 13 tỷ đồng là khoản thu gần như kỷ lục với dòng phim concert tại Việt Nam. Fan của Soobin có công lớn trong việc lấp đầy rạp, suất chiếu hạn chế.

Chưa vội bi quan

Nếu chỉ so với quý III/2025, phòng vé chứng kiến cú thụt lùi rõ rệt. Nhưng thực tế, con số hơn 490 tỷ đồng vẫn ở ngưỡng "tạm được", nếu đặt cạnh số liệu thị trường phim Việt 6 tháng đầu năm.

Theo báo cáo của hệ thống phân tích phòng vé Vie-Cinemark, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn thị trường đạt đỉnh vào tháng 2, khoảng 723,7 tỷ đồng, rồi trở về vùng 469-566 tỷ đồng trong các tháng sau Tết, trước khi tăng lên khoảng 537,7 tỷ đồng trong tháng 6.

Mùa Tết vẫn là động lực doanh thu lớn nhất, còn các tháng thông thường cần một phim tạo hiện tượng để kéo mức bán vé lên cao.

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Trại buôn người được kỳ vọng vực dậy rạp Việt.

Nếu tách phần phim Việt để so sánh theo quý, quý I và quý II/2026 chỉ quanh mức trung bình khoảng 500 tỷ đồng/quý, chỉ tương đương doanh thu của quý III.

Nói đúng hơn, khó để thấy được doanh thu khủng của phim Việt như ở quý III/2025. Mưa đỏ tạo ra đột biến lớn, đẩy chuẩn so sánh lên một cách không tưởng. Riêng doanh thu phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã chiếm hơn một nửa tổng doanh thu phim Việt cùng kỳ năm trước.

Trải qua 3 quý, phim kinh dị chưa hết thời. Nửa đầu năm, phim kinh dị đạt khoảng 977,4 tỷ đồng, chiếm 30,6% doanh thu toàn thị trường. Tỷ trọng của dòng phim này tăng từ 10,2% ở tháng 1 lên 65,6% vào tháng 6. Điều này lý giải nhà sản xuất đổ xô tìm đến kinh dị, tâm linh, bùa ngải và truyền thuyết dân gian trong giai đoạn sau.

Đây là nhóm đề tài có khả năng tạo tò mò, dễ kích hoạt trải nghiệm xem rạp và phù hợp mùa Halloween, cuối năm.

Phim Việt lại 'tắc đường'

Trại buôn người là “ngựa chiến” đầu tiên của cuộc đua cuối năm. Tác phẩm có Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan đóng chính khởi đầu tích cực với hơn 4,5 tỷ đồng sau một ngày chiếu sớm.

Dự án được chú ý vì quá trình chuẩn bị kéo dài, quy mô nhân sự hơn 10.000 người và dàn diễn viên trăm tỷ. Phim khai thác đường dây buôn người, kết quả chiếu sớm tích cực, nhưng phải chờ đường dài để trở thành ngựa chiến mùa cuối năm.

Từ tháng 10, mật độ phim Việt tăng nhanh. Án mạng karaoke mở màn ngày 2/10, sau đó một tuần là Án mạng xém hoàn hảo. Ngày 16/10, Chị chị em em 3 của Nguyễn Hữu Hoàng ra rạp, với Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Bảo Anh và Thu Trang tham gia. Phim đặt trong bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, xoay quanh tình yêu, hôn nhân sắp đặt và thân phận phụ nữ dưới khuôn phép lễ giáo.

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Ồ ạt phim Việt ra rạp dịp cuối năm.

Ngày 23/10, Mẹ mìn tiếp tục gia nhập thị trường. Tác phẩm có Minh Hằng, Nhật Kim Anh và Rima Thanh Vy, kết hợp hình tượng người mẹ với thế giới kỳ ảo, huyền bí và chất liệu văn hóa Việt.

Đường đua căng nhất nằm ở ngày 30/10, khi Công nữ Ngọc Hoa, Trấn yểmHuyết thống cùng công bố lịch chiếu. Như vậy, riêng tháng 10 có ít nhất bảy phim Việt ra rạp, trải đều trong năm tuần.

Lịch dày đặc mở ra lựa chọn phong phú nhưng lại là phép thử khắc nghiệt của phim Việt. Án mạng karaoke nghiêng về bí ẩn, giật gân. Án mạng xém hoàn hảo là hài - trinh thám. Đến Halloween, Trấn yểm khai thác bùa Lỗ Ban, còn Huyết thống được giới thiệu theo hướng kinh dị - tâm linh. Sự lấn át của dòng kinh dị, tâm linh tiếp nối xu hướng từ Bóng ma nhà hát, Lên hươngÚt Lan 2, nhưng cũng làm cuộc cạnh tranh trực diện hơn.

Phim Việt còn phải cạnh tranh với Digger, Người mẹ khác, Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh, Street FighterClayface. Mùa Halloween ưu tiên phim kinh dị, giật gân, khiến áp lực suất chiếu đặc biệt gay gắt.

Sang tháng 11, Người được chọn dự kiến khai thác trực tiếp nghi lễ hầu đồng. Đầu tháng 12, Sợi chỉ đỏ của đạo diễn mát tay Hàm Trần trở lại lịch chiếu.
Trải qua ba tháng ảm đạm, phim Việt lại chen lấn, thậm chí tắc đường. Bài toán còn lại là mỗi dự án phải có lý do đủ rõ để khán giả mua vé, thay vì chỉ dựa vào mô-típ đang thịnh hành.

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