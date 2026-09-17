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Quảng cáo bán chim trời, quán nhậu ở Huế bị phạt

Ngọc Văn

TPO - Từ bài đăng trên Facebook giới thiệu các món chim trời, một quán nhậu tại phường Vỹ Dạ (TP. Huế) bị lực lượng chức năng kiểm tra và xử phạt 5,1 triệu đồng vì quảng cáo để kinh doanh động vật rừng không có nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 16/9, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm thành phố vừa phối hợp UBND và Công an phường Vỹ Dạ xác minh, xử lý một cơ sở kinh doanh ăn uống có hành vi quảng cáo động vật rừng không rõ nguồn gốc.

Trước đó, qua theo dõi trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook của quán F.F. đăng tải hình ảnh nhiều cá thể chim đã được làm thịt cùng nội dung giới thiệu các món ăn như gà nước và nhiều loại chim trời.

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Lực lượng chức năng làm việc với đại diện quán nhậu - nơi có hành vi quảng cáo để kinh doanh động vật rừng không có nguồn gốc hợp pháp.

Từ thông tin trên, tổ công tác tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận thực đơn của quán có quảng cáo nhiều món ăn chế biến từ chim sẻ, gà nước, chim cu và chim vạc.

Căn cứ kết quả kiểm tra, tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán về hành vi quảng cáo để kinh doanh động vật rừng không có nguồn gốc hợp pháp.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP. Huế, chủ quán bị xử phạt 5,1 triệu đồng theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 19 Nghị định 146/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Ngọc Văn
#TP. Huế #Vỹ Dạ #gà nước #quảng cáo động vật rừng #quán nhậu #kiểm lâm Huế #chim hoang dã #xử phạt hành chính #mạng xã hội #bảo vệ động vật hoang dã

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