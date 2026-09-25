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Quy định mới về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt

Trường Phong

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 218 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; quy định cụ thể về nguyên tắc, yêu cầu, đối tượng, nội dung, thời hạn, hình thức, thẩm quyền ký, gửi, tiếp nhận, tổng hợp và trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Quy định số 218 áp dụng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; các cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan Đảng ở Trung ương; các đảng ủy bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Quy định yêu cầu công tác báo cáo phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất; thông tin đúng định hướng, đúng thẩm quyền; khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác, kịp thời. Đặc biệt, báo cáo phải có phân tích, đánh giá, dự báo, nhận diện sớm vấn đề, nguy cơ, thách thức và cơ hội, đồng thời kiến nghị phương án xử lý để phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định.

Báo cáo phải bảo đảm nguyên tắc “một nguồn dữ liệu, nhiều mục đích sử dụng”. Theo đó, thông tin, dữ liệu được thu thập một lần, chia sẻ và khai thác thống nhất theo phân quyền, qua đó hạn chế tối đa việc yêu cầu báo cáo trùng lặp giữa các cơ quan.

Quy định xác định Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan đầu mối thống nhất về công tác thông tin, báo cáo phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; có trách nhiệm chủ trì tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu, đề xuất những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Quy định số 218 xác định các loại báo cáo gồm: báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm); báo cáo chuyên đề; báo cáo lãnh đạo chủ chốt; báo cáo đột xuất và các báo cáo khác; báo cáo điểm văn bản.

Đối với báo cáo ngày, các cơ quan được quy định thực hiện phải phản ánh tóm tắt những vấn đề nổi bật, phát sinh cần báo cáo trong ngày và gửi Văn phòng Trung ương Đảng trước 15 giờ hằng ngày. Báo cáo tuần phải phản ánh những diễn biến nổi bật, vấn đề mới phát sinh, vấn đề phức tạp, nhạy cảm, kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo và những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ; gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước 15 giờ thứ Sáu hằng tuần.

Đối với báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, yêu cầu không chỉ dừng ở việc tổng hợp tình hình mà phải đánh giá, phân tích nguyên nhân, xác định điểm nghẽn, dự báo xu hướng và kiến nghị giải pháp, gắn với kết quả thực hiện các chủ trương lớn của Đảng.

Một điểm đáng chú ý của quy định là yêu cầu đối với báo cáo lãnh đạo chủ chốt phải tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, những nội dung quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm; không tổng hợp dàn trải hoặc lặp lại các nội dung đã được phản ánh trong các báo cáo định kỳ khác.

Mỗi vấn đề trong báo cáo cần làm rõ 5 nội dung: tình hình, diễn biến; nguyên nhân; đánh giá tác động; kiến nghị hoặc phương án xử lý; nội dung cần xin ý kiến chỉ đạo nếu có.

Đối với những vấn đề, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, khẩn cấp hoặc có nguy cơ tác động lớn, yêu cầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng chủ động báo cáo ngay khi có thông tin ban đầu, không chờ có đầy đủ thông tin hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Báo cáo ban đầu phải nêu rõ tình hình, đánh giá sơ bộ về tính chất, mức độ, phạm vi tác động, biện pháp đã thực hiện, dự báo diễn biến và kiến nghị xử lý.

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#Bộ Chính trị #Ban Bí thư #Báo cáo #Cán bộ chủ chốt

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