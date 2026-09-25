Tổng thống Mỹ tặng món quà đặc biệt cho Chủ tịch Trung Quốc

Trong bài phát biểu tại quốc yến, Tổng thống Mỹ Trump cho biết bức tượng đại bàng đầu trắng - có chiều cao khoảng gần 1 m và được đặt trên một bệ đỡ - là tác phẩm do một nghệ sĩ người Mỹ thực hiện với sự phối hợp của Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania.

"Đại bàng đầu trắng là biểu tượng quốc gia của Mỹ, là hiện thân cho tinh thần tự do, khoáng đạt của nước Mỹ", Tổng thống Trump nói. "Chúng tôi hy vọng bức tượng sẽ được đặt tại một nơi đẹp đẽ ở Bắc Kinh".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng món quà sau khi ông Trump ra hiệu về phía mình.

Ông Tập không tặng quà cho lãnh đạo Mỹ trong phần phát biểu tại bữa tiệc. Tuy nhiên, trước đó cùng ngày, ông Tập thông báo Trung Quốc sẽ gửi hai con gấu trúc đến Sở thú Atlanta với tư cách là "những sứ giả hữu nghị".

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đến Nhà Trắng dự quốc yến. (Ảnh: AP)

Bức tượng đại bàng mà Tổng thống Mỹ Trump tặng nhà lãnh đạo Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu tại quốc yến, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Với tư cách là lãnh đạo của hai quốc gia, Chủ tịch Tập và tôi đều hiểu rằng chúng tôi đại diện cho các hệ thống khác nhau, nhưng mối liên kết giữa người dân hai nước vẫn bền chặt, và chưa bao giờ quan hệ giữa chúng ta lại tốt đẹp như hiện nay”.

Ông Trump coi những phát biểu này là minh chứng cho tình hữu nghị giữa hai nước, bất chấp những bất đồng lâu nay giữa Washington và Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng ly sau bài phát biểu. (Ảnh: AP)

Cũng tại sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, hai nhà lãnh đạo đã có những cuộc trao đổi "chân thành và sâu sắc", đồng thời đạt được nhận thức chung về nhiều vấn đề.

"Điều này đã bổ sung nội hàm mới cho mối quan hệ Trung - Mỹ, đồng thời mang lại định hướng chiến lược mới cho quan hệ hai nước", ông nói.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhắc lại những khoảnh khắc giao lưu và hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc trong suốt chiều dài lịch sử 250 năm của nước Mỹ.

Mở đầu bằng việc đề cập đến niềm yêu thích sưu tầm đồ sứ Trung Hoa của George Washington, ông chuyển sang nói về sự hợp tác giữa lực lượng hai nước chống lại Nhật Bản trong Thế chiến II, và gọi đó là tình hữu nghị "được tôi luyện trong khói lửa và máu".

Sau đó, ông Tập nhắc lại chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon vào năm 1972. Cái bắt tay giữa ông Nixon và cựu Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đã đánh dấu sự khởi đầu cho quá trình bình thường hóa quan hệ Mỹ - Trung.

"Giống như dòng sông không bao giờ ngừng chảy, lịch sử cũng không bao giờ đứng yên", ông Tập nói, trước khi kêu gọi sự hợp tác trong tương lai.

"Hãy cùng nhau vun đắp những đóa hoa tươi đẹp của tình hữu nghị Trung - Mỹ. Hãy cùng nhau viết nên một chương mới trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu. (Ảnh: AP)

Chủ tịch Trung Quốc mô tả việc hai lãnh đạo thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau trong vòng chưa đầy sáu tháng là sự kiện mang tính lịch sử trong quan hệ song phương.

"Hôm nay, chúng ta lại đứng trước một cột mốc lịch sử khác trong quan hệ Trung - Mỹ. Tổng thống Trump cam kết đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại và dẫn dắt người dân Mỹ đạt được những bước tiến quan trọng. Cùng lúc đó, Trung Quốc cam kết thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc, và quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc vẫn đang không ngừng tạo ra những bước đột phá mới", ông Tập nói.

"Cả hai mục tiêu này đều tham vọng và chắc chắn có thể bổ trợ lẫn nhau. Trung Quốc và Mỹ cần hành động như những cường quốc có trách nhiệm, đáp ứng kỳ vọng của người dân, bắt kịp xu thế thời đại và tìm kiếm một phương thức mới để các cường quốc chung sống với nhau", ông nói thêm.

Theo CNN, bữa tiệc tối 24/9 còn có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo công ty công nghệ và trí tuệ nhân tạo hàng đầu.

Bốn lãnh đạo cấp cao trong ngành công nghệ Mỹ ngồi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại bàn danh dự gồm: Jensen Huang - CEO của "gã khổng lồ" Nvidia, cùng vợ là bà Lori Huang, Lisa Su - CEO của AMD, cùng chồng là ông Daniel Lin, Elon Musk - CEO của SpaceX và Tesla, Tim Cook - cựu CEO của Apple.

Các lãnh đạo công ty công nghệ ngồi cùng bàn với Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Trước đó cùng ngày, một cuộc gặp thượng đỉnh cấp nhà nước trang trọng đã diễn ra tại Nhà Trắng, nhưng dường như mang nặng tính biểu tượng hơn là thực chất, khi không có dấu hiệu nào cho thấy những bước đột phá lớn giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.