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Học sinh 7 trường ở Cà Mau được nghỉ học, chính quyền chỉ đạo nóng

Tân Lộc

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau) ngập sâu, có nơi ngập sâu hơn 80cm. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, địa phương quyết định cho học sinh 7 trường trên địa bàn nghỉ học trong ngày 25/9.

Sáng 25/9, ông Đặng Chí Nguyễn - Chủ tịch UBND xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, đã cho toàn bộ học sinh từ Mầm non đến THCS của 7 trường trên địa bàn nghỉ học trong hôm nay.

​“Do ảnh hưởng của thời tiết, mưa nhiều, các tuyến đường giao thông chính dẫn vào những điểm trường đang ngập sâu, gây nguy hiểm cho học sinh trong quá trình di chuyển. Do vậy, UBND xã đã xin chủ trương cho học sinh tạm thời nghỉ học trong ngày 25/9”, ông Nguyễn thông tin.

​Theo ông Nguyễn, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi chặt diễn biến thời tiết để có phương án điều chỉnh lịch học phù hợp. Đối với khối lượng kiến thức bị gián đoạn, UBND xã chỉ đạo các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy bù, đảm bảo đúng quy định và chương trình học cho học sinh. ​

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Phụ huynh vất vả lội nước đưa con đến lớp tại Trường Tiểu học 2 Khánh Bình trong chiều 24/9.

Theo ghi nhận, những ngày qua, trên địa bàn xã Khánh Bình xuất hiện cơn mưa kéo dài khiến nhiều tuyến lộ nông thôn ngập sâu trên diện rộng, có nơi mực nước dâng hơn 80 cm, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Chị Quách Thị Gái (ngụ ấp Rạch Nhum) cho hay, đây là lần đầu chị chứng kiến nước ngập sâu như vậy, nhà cách trường hơn 2km, nhiều đoạn lộ hư hỏng, nước ngập khiến việc di chuyển, đưa con đi học rất vất vả.

Tại xã Tân Lộc, nhiều diện tích lúa Hè – Thu chưa thu hoạch cũng đang chịu ảnh hưởng do đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua, khiến nhiều diện tích lúa bị đổ ngã. Nhiều nơi, hạt lúa ngâm nước lâu ngày đã bắt đầu bị úng, nảy mầm, nguy cơ thiệt hại trắng là rất lớn.

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Nhiều diện tích lúa Hè – Thu chưa thu hoạch trên địa bàn xã Tân Lộc đổ ngã đã bắt đầu bị úng, nguy cơ thiệt hại trắng là rất lớn.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản “hoả tốc” chỉ đạo UBND các xã phường chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” khắc phục ngập úng; bảo đảm giao thông, phòng chống sạt lở, hỗ trợ nhân dân xử lý các tình huống phát sinh, bảo vệ sản xuất; không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, xác định loại hình thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai; hướng dẫn địa phương thống kê, đánh giá thiệt hại thiên tai khi đủ điều kiện theo quy định.

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#Cà Mau #ngập lụt #học sinh #đường ngập #Khánh Bình #mưa lớn #giáo dục

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