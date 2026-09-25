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Kiểm tra tuyến đường sạt lở, nguy hiểm rình rập ngay trên khu dân cư

Trương Định

TPO - Mưa lớn gây sạt lở hộ lan trên tuyến đường qua dốc Mộng Cầm ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống khu dân cư phía dưới.

Ngày 25/9, đoàn công tác các sở, ngành tỉnh Gia Lai đã kiểm tra hiện trường sạt lở tại dốc Mộng Cầm, phường Quy Nhơn Nam, khảo sát mức độ để thống nhất phương án khắc phục.

Trước đó, do ảnh hưởng mưa lớn, đêm ngày 21 rạng sáng ngày 22/9, đất đá từ taluy dương sạt xuống, chiếm một phần mặt đường tại tổ 15B đường Lê Công Miễn, phường Quy Nhơn Nam.

Ngoài ra, trên tuyến đường qua dốc Mộng Cầm, nhiều đoạn rãnh thoát nước bị bồi lấp. Đáng chú ý, một vị trí hộ lan trên tuyến đường bị sạt theo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

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Đoàn công tác các sở, ngành của tỉnh Gia Lai đi kiểm tra hiện trạng sạt lở trên dốc Mộng Cầm, phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Trương Định

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, cho biết: Ngay trong sáng 22/9, địa phương đã kiểm tra hiện trường, huy động máy móc, nhân lực khơi thông mương thoát nước, thu dọn đất đá và cây cối bị vùi lấp.

Địa phương cũng dựng rào chắn, tạm thời cấm người và phương tiện qua lại khu vực dốc Mộng Cầm để đảm bảo an toàn.

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Khu dân cư phía dưới vị trí sạt lở. Ảnh: Trương Định.
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Hộ lan nứt toát nguy cơ đổ sập nếu tiếp tục gặp mưa lớn. Ảnh: Trương Định.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam nhận thấy, việc khắc phục cần được triển khai khẩn trương bởi phía dưới khu vực sạt lở là một dãy nhà dân. Nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn, nguy cơ sạt lở tái diễn có thể ảnh hưởng đến các hộ dân.

Ngoài vị trí đã sạt, phường Quy Nhơn Nam cũng đề nghị rà soát, gia cố một số điểm khác trên tuyến đường để đảm bảo an toàn.

Qua kiểm tra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cũng đánh giá khu vực có nguy cơ mất an toàn, cần sớm triển khai các giải pháp khắc phục. Nếu tiếp tục mưa lớn địa phương có phương án di dời các hộ dân phía dưới để đảm bảo an toàn.

Các sở, ngành thống nhất đề xuất giao UBND phường Quy Nhơn Nam làm chủ đầu tư thực hiện khắc phục. Địa phương được yêu cầu khẩn trương tính toán kinh phí để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

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#sạt lở #Gia Lai #dốc Mộng Cầm #an toàn giao thông #khu dân cư #khẩn trương khắc phục #mưa lớn

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