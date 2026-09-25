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Xã hội

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Nguyên bí thư phường ở Hải Phòng không phải người có công vẫn được giao đất 'đối tượng chính sách'

Thanh Hà

TPO - Nguyên bí thư Đảng ủy phường Cát Bi và giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn (Hải Phòng) không phải người có công và đã có nhà ở, nhưng vẫn được giao đất cho đối tượng chính sách.

Ngày 25/9, Thanh tra Chính phủ công bố thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở tại TP Hải Phòng thời kỳ 2008-2019.

Theo kết luận, đến cuối năm 2019, Hải Phòng quản lý 242.289 hồ sơ người có công, trong đó có hơn 24.317 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Thời kỳ 2008-2019, Đảng bộ, bằng nguồn ngân sách nhà nước kết hợp vận động, huy động các nguồn lực xã hội hóa, TP Hải Phòng đã hoàn thành hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 14.239 trường hợp người có công, tổng kinh phí hơn 496 tỉ đồng.

Đồng thời miễn, giảm tiền sử dụng đất cho 483 trường hợp người có công với tổng số tiền hơn 63 tỷ đồng khi giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Kết luận cũng cho biết TP Hải Phòng hỗ trợ xây dựng 418 căn nhà tình nghĩa cho 418 hộ người có công với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng từ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”.

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Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở tại TP. Hải Phòng thời kỳ 2008-2019. Ảnh: T.Thanh/báo Thanh Tra.

Tỷ lệ giải quyết đơn thư còn thấp

Cũng trong thời kỳ 2008-2019, UBND TP Hải Phòng, các sở ngành, quận huyện đã tiếp nhận 51 đơn khiếu nại, kiến nghị liên quan đến chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công. Đến thời điểm thanh tra, các cơ quan đã xem xét, giải quyết 18 đơn. Theo kết luận, tỷ lệ giải quyết đơn còn thấp, một số vụ việc khiếu nại kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra chỉ ra 2 trường hợp không bảo đảm điều kiện, đối tượng được giao tại quỹ đất 10% dành cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn TP Hải Phòng. Cụ thể là trường hợp ông Trần Anh Tuấn - nguyên bí thư Đảng ủy phường Cát Bi, và bà Trần Thị Thanh - giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn.

Theo kết luận, tại biên bản của Hội đồng xét duyệt giao đất diễn ra vào năm 2008 và 2009 cho các hộ gia đình chính sách ghi không đồng ý giao đất cho hộ ông Trần Anh Tuấn, hộ bà Trần Thị Thanh vì không thuộc đối tượng người có công, không có khó khăn về nhà ở.

Căn cứ chỉ đạo của TP Hải Phòng, UBND quận Hải An ban hành quyết định giao mỗi người 60 m² đất, tiền sử dụng đất 108 triệu đồng/người, tương đương 18 triệu đồng/m², kết luận nêu. Số tiền trên được thu nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ xác định việc UBND TP Hải Phòng chỉ đạo giao đất cho 2 người không phải người có công, không thuộc hộ gia đình chính sách trên địa bàn thành phố, không đủ điều kiện “có khó khăn về nhà ở” tại quỹ đất dành cho đối tượng chính sách là vi phạm quy định, “không đảm bảo công bằng và mục tiêu của chính sách hỗ trợ người có công”.

17 trường hợp hỗ trợ tiền sử dụng đất sai quy định

Vẫn theo kết luận Thanh tra Chính phủ, qua kiểm tra còn phát hiện 17 trong số 483 hộ người có công đã áp dụng hỗ trợ sai quy định. Trong đó 15 trường hợp là thân nhân liệt sĩ “không hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng” được UBND TP Hải Phòng xét hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất, cao hơn mức hỗ trợ 70% là không đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm thuộc UBND TP Hải Phòng, lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành và lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ 2008-2019, UBND cấp huyện, lãnh đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã, lãnh đạo các phòng, ban, và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong cùng thời kỳ 2008-2019.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị các Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung kết luận, kiến nghị trong kết luận thanh tra.

Căn cứ các tồn tại, hạn chế, vi phạm, tổ chức rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân có liên quan trong từng thời kỳ.

Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

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#Chính sách hỗ trợ người có công #Giao đất chính sách #Thanh tra Hải Phòng #Vi phạm quy định #Chính sách nhà ở

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