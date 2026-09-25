Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ

TPO - Ngày 25/9, Đoàn kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 224-QĐNS/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3.

Theo báo cáo, sau khi hợp nhất 3 tỉnh và sắp xếp 148 đơn vị hành chính cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ; từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản về phân cấp, tiêu chuẩn chức danh, đánh giá cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và các khâu trong công tác cán bộ.

Công tác kiện toàn đội ngũ được triển khai đồng bộ, các chức danh chủ chốt cơ bản bảo đảm tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình và thẩm quyền. Đánh giá cán bộ từng bước chuyển sang lượng hóa, gắn với chức trách, sản phẩm và kết quả đầu ra.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2025 đến 19/6, Phú Thọ đã điều động 779 cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại cấp xã, trong đó 627 trường hợp từ cấp tỉnh về cấp xã và 152 trường hợp giữa các xã, phường.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh.

Công tác quản lý, số hóa hồ sơ cán bộ cũng được đẩy mạnh. Đến nay, 100% hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 97,12% hồ sơ tại các Đảng bộ trực thuộc đã được chỉnh lý, số hóa.

Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao một số cách làm mới của Phú Thọ, trong đó có việc cụ thể hóa yêu cầu rèn luyện cán bộ bằng chuẩn mực “ba không, ba có”, điều động cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh giữ chức danh chủ chốt cấp xã để vừa tăng cường chất lượng lãnh đạo cơ sở, vừa rèn luyện cán bộ.

Tỉnh cũng thành lập các tổ công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho địa phương. Chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số được triển khai quyết liệt trên toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu. Ảnh: Đức Anh.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Phú Thọ trong tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Theo bà, bộ máy từ tỉnh đến cơ sở đang vận hành trơn tru, tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong top 10 cả nước.

Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị Phú Thọ tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động rà soát, luân chuyển cán bộ, chú trọng nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ trong quy hoạch, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại 148 xã, phường mới.

Đặc biệt, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Phú Thọ đặt mục tiêu tiên phong, đi đầu toàn quốc về chuyển đổi số trong công tác cán bộ, quản lý hồ sơ, tài liệu, trên cơ sở những kết quả tỉnh đã đạt được. Cùng với đó, tiếp tục ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số.