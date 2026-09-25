Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Quảng Ninh treo áo phao an toàn dọc đường bao biển

Quốc Nam

TPO - Để nâng cao khả năng cứu hộ tại chỗ và phòng chống đuối nước, thành phố Quảng Ninh đồng loạt trang bị hàng trăm áo phao, phao cứu sinh như "lưới an toàn" chống đuối nước dọc tuyến đường bao biển và khu vực tập trung đông người, khách du lịch.

tp_quocnam-1790302765556-5762190476814001824-5762190476814001824-ef11859cb3c7fb6bcd036f24b3301b29.jpg
Những ngày này, người dân và khách du lịch khi đi trên các tuyến đường bao biển, bãi tắm thuộc thành phố Quảng Ninh đều dễ thấy nhiều áo phao cùng phao cứu sinh treo dọc trên các lan can ngay sát mép biển.
quocnam-z62-7640.jpg
Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong tại khu vực dọc từ cầu Bài Thơ đến cầu Bãi Cháy, áo phao cùng phao xốp được bọc túi bóng và buộc cẩn thận ngay tại các vị trí tập trung đông người qua lại và có người tắm biển.
tp_quocnam-z62-7642.jpg
Hàng trăm chiếc áo phao được lắp đặt trên cầu và dọc đường bao biển. Trên mỗi chiếc áo phao đều ghi dòng chữ "Áo phao cứu người gặp nạn, không tự ý lấy đi".
tp_quocnam-z62-7651.jpg
Tại khu vực gầm cầu Bãi Cháy, lực lượng dân quân thuộc phường Hồng Gai vận chuyển tủ đựng thiết bị cứu sinh để lắp đặt. Các tủ chứa đồ đều được thi công chắc chắn có khuy cài và thông tin dán ngay trên cánh tủ.
tp_quocnam-z62-7657.jpg
tp_quocnam-z62-7665.jpg
tp_quocnam-z62-7677.jpg
tp_quocnam-z62-7681.jpg
Tủ đựng áo phao được lắp đặt và buộc dây thép cố định cẩn thận đảm bảo chắc chắn.
tp_quocnam-z62-7637.jpg
Ông Vũ Huy Quân, trú phường Hồng Gai cho biết, ngày nào ông cũng đạp xe trên tuyến đường bao biển và dừng ngắm cảnh ngay dưới chân cầu Bãi Cháy. Trước đây, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng người đuối nước. "Việc chính quyền lắp đặt những tủ chứa phao cứu sinh này là cần thiết để tránh những tai nạn đuối nước đáng tiếc xảy ra. Tôi đề xuất nên lắp đặt tại các khu vực đông người như bãi tắm để thuận tiện cho việc cứu hộ", ông Quân nói.
tp_quocnam-z62-7798.jpg
Tủ đựng thiết bị cứu sinh nằm ngay trên cầu Bài Thơ nơi tập trung khách du lịch ghé qua đây check-in, chụp ảnh. Trong mỗi tủ chứa 2 áo phao và 1 phao cứu sinh, tủ có khóa cài để tránh mưa nhưng vẫn đảm bảo việc lấy thiết bị ra trong thời gian nhanh nhất.
tp_quocnam-z62-7674.jpg
Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, anh Trần Quyết Chiến thuộc Ban chỉ huy quân sự phường Hồng Gai cho biết, trên dọc đường bao biển thuộc phường quản lý có 5 điểm lắp đặt tủ chứa áo phao và phao cứu sinh. Tất cả các khu vực lắp đặt đều ở nơi tập trung đông người qua lại, thường xuyên có người dân tắm biển hoặc các hoạt động tàu bè qua lại.
tp_quocnam-z62-7654.jpg
"Mỗi chiếc phao cứu sinh đều đi kèm với khoảng 50 mét dây để sẵn sàng ứng cứu người đuối nước dưới biển. Tất cả đều được kiểm tra thường xuyên và đều trong tình trạng sẵn sàng được sử dụng. Trong thời gian tới phường sẽ tiếp tục rà soát lại toàn tuyến để lắp đặt thêm các tủ cứu sinh phục vụ cộng đồng", anh Chiến chia sẻ.
tp_quocnam-z62-7699.jpg
tp_quocnam-z62-7794.jpg
tp_quocnam-z62-7790.jpg
tp_quocnam-z62-7733.jpg
Cùng với đó, để nâng cao ý thức bảo quản, sử dụng áo phao cùng phao cứu sinh đúng cách, phường Hồng Gai thường xuyên đăng tải lên các trang mạng xã hội thông tin hình ảnh, video tuyên truyền, cách thức sử dụng và vận động người dân cùng nhau tham gia bảo quản hệ thống cứu sinh đã được lắp đặt. Các bài viết đều nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng cao từ người dân và khách du lịch.
tp_quocnam-1790302763523-5762190476814001824-5762190476814001824-903991ea71b010bfd41ae8fbfb891794.jpg
Tại khu vực công viên ngay cảng tàu Hạ Long thuộc Khu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, hệ thống áo phao﻿ cũng được lắp đặt trên các thành cầu.
tp_quocnam-z62-7801.jpg
Áo phao được đặt tại bãi tắm Hòn Gai thuộc phường Hạ Long. Đây là một trong những bãi tắm tập trung hàng nghìn người đến tắm biển vào buổi chiều.
tp_quocnam-z62-7776.jpg
Theo thành phố Quảng Ninh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ CHQS thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước, 54 xã, phường, đặc khu trên toàn thành phố đều ra quân hưởng ứng chiến dịch lắp áo phao, phao cứu sinh tại khu vực cầu, gầm cầu, đường ven biển và các điểm nguy hiểm trên sông, suối, ngầm tràn...
tp_quocnam-z62-7808.jpg
Việc trang bị sẵn các phương tiện cứu hộ tại chỗ nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý ban đầu trong những phút đầu xảy ra sự cố đuối nước hoặc tai nạn sông nước, đặc biệt khi Quảng Ninh có tuyến đô thị nằm trải dài ven biển, có nhiều khu du lịch tập trung đông người cùng hệ thống sông, suối chằng chịt.

Xem thêm

#quảng Ninh #phao cứu sinh #đuối nước #an toàn biển #cứu hộ #tủ cứu sinh #bãi tắm #đường bao biển #thành phố Quảng Ninh #cứu nạn #phòng chống đuối nước

Cùng chuyên mục

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ

TPO - Ngày 25/9, Đoàn kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 224-QĐNS/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm bệnh nhi tại Bệnh viện K

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm bệnh nhi tại Bệnh viện K

TPO - Trong ngày Tết Trung thu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, thăm hỏi và trao quà cho 64 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nội nhi. Tình cảm của Thủ tướng cũng như của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho các bệnh nhi tiếp thêm nghị lực cho các em và gia đình trong quá trình điều trị bệnh.

Khen thưởng đột xuất nam sinh lớp 11 cứu hai em nhỏ rơi xuống sông

Khen thưởng đột xuất nam sinh lớp 11 cứu hai em nhỏ rơi xuống sông

TPO - Phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước, nam sinh Nguyễn Mạnh Hùng, học lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, đã không ngần ngại lao xuống sông, lần lượt đưa cả hai em vào bờ an toàn. Hành động dũng cảm này vừa được Chủ tịch UBND xã Hải Xuân tặng Giấy khen đột xuất.

Quy định mới về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt

Quy định mới về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 218 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; quy định cụ thể về nguyên tắc, yêu cầu, đối tượng, nội dung, thời hạn, hình thức, thẩm quyền ký, gửi, tiếp nhận, tổng hợp và trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe