Quảng Ninh treo áo phao an toàn dọc đường bao biển

TPO - Để nâng cao khả năng cứu hộ tại chỗ và phòng chống đuối nước, thành phố Quảng Ninh đồng loạt trang bị hàng trăm áo phao, phao cứu sinh như "lưới an toàn" chống đuối nước dọc tuyến đường bao biển và khu vực tập trung đông người, khách du lịch.
TPO - Đang đổ dốc trên tỉnh lộ 521B ở Thanh Hóa, xe tải bất ngờ mất phanh, đâm vào vách núi khiến tài xế mắc kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ.
TPO - Ngày 25/9, Đoàn kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 224-QĐNS/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3.
TPO - Nguyên bí thư Đảng ủy phường Cát Bi và giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn (Hải Phòng) không phải người có công và đã có nhà ở, nhưng vẫn được giao đất cho đối tượng chính sách.
TPO - Để hoàn thiện mô hình rồng, phượng diễu hành đường phố tại Tuyên Quang, anh Nguyễn Hồng Giang (42 tuổi, tổ dân phố Phan Thiết, phường Minh Xuân) đã dành gần 3 tháng để hoàn thiện. Chi phí cho hệ thống âm thanh, máy móc và các thiết bị đi kèm khoảng 200 triệu đồng.
TPO - Trong ngày Tết Trung thu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, thăm hỏi và trao quà cho 64 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nội nhi. Tình cảm của Thủ tướng cũng như của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho các bệnh nhi tiếp thêm nghị lực cho các em và gia đình trong quá trình điều trị bệnh.
TPO - Mưa lớn gây sạt lở hộ lan trên tuyến đường qua dốc Mộng Cầm ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống khu dân cư phía dưới.
TPO - Từ ngày 1/10, TP. Huế chính thức tổ chức lại hệ thống ban quản lý dự án, hợp nhất 6 đơn vị hiện có thành 3 ban mới nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng.
TPO - Một người phụ nữ đi xe máy bị sét đánh trúng khi qua ngã năm Hải Quan (phường Trường Vinh, Nghệ An), ngã xuống đường và được người dân đưa vào bệnh viện.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau) ngập sâu, có nơi ngập sâu hơn 80cm. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, địa phương quyết định cho học sinh 7 trường trên địa bàn nghỉ học trong ngày 25/9.
TPO - Nam thanh niên quê ở Hà Nội mất tích sau khi rơi xuống sông tại khu vực cầu phao bản Là, xã Chiềng Khương (tỉnh Sơn La). Lực lượng chức năng ở địa phương đang khẩn trương tìm kiếm.
TPO - Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm thấy một hài cốt liệt sĩ Việt Nam trên đất Lào cùng nhiều di vật, trong đó có lọ nhựa khắc ký hiệu “T62-07”.
TPO - Phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước, nam sinh Nguyễn Mạnh Hùng, học lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, đã không ngần ngại lao xuống sông, lần lượt đưa cả hai em vào bờ an toàn. Hành động dũng cảm này vừa được Chủ tịch UBND xã Hải Xuân tặng Giấy khen đột xuất.
TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, ngày 24/9, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc ăn trưa làm việc với Chủ tịch Thượng viện Raymonde Gagné và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia.
TPO - Chiều 24/9 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”.
TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 218 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; quy định cụ thể về nguyên tắc, yêu cầu, đối tượng, nội dung, thời hạn, hình thức, thẩm quyền ký, gửi, tiếp nhận, tổng hợp và trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
TPO - Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).