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Hà Nội: Cảnh sát kéo hơn 100 mét dây dẫn nước chữa cháy căn nhà trong ngõ nhỏ

Thanh Hà

TPO - Trưa 25/9, một vụ hoả hoạn xảy ra tại ngôi nhà cao tầng nằm sâu trong ngõ Đa Lộc, Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội). Lực lượng chữa cháy phải kéo hơn 100 mét dây đưa nước vào trong dập lửa.

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Xe chữa cháy dừng phía ngoài đường Xuân Thủy.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h cùng ngày, tại ngôi nhà dân 7 tầng, trong ngõ Đa Lộc (đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm cách đường Xuân Thủy hơn 100m, ngõ nhỏ xe chữa cháy không thể tiếp cận.

Lực lượng chữa cháy phải kéo hơn 100m dây đưa nước vào khu vực ngôi nhà dập lửa.

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Dây đưa nước vào trong chữa cháy.

Tại hiện trường, có 4 xe cứu hỏa được điều động dừng phía ngoài đường Xuân Thủy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ.

Người dân chứng kiến cho biết, thời điểm cháy có khói và lửa bùng ra từ khu vực tầng tum căn nhà.

"Có thể do chủ nhà đốt vàng mã ở tầng tum sau đó rời đi nên lửa bén vào đồ đạc gây cháy", người dân cho biết.

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Khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Thời điểm xảy ra có người ở tầng dưới. Họ biết có cháy khi người dân thông báo.

Khu vực bị cháy là tầng tum, được bao quanh kín bằng tôn. Bước đầu xác định không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được xác minh làm rõ.

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#Cháy nhà cao tầng #Cứu hỏa Hà Nội #Ngõ Đa Lộc #Cháy tầng tum #Cháy nhà dân

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