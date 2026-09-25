Xe tải mất phanh lao vào vách núi ở Thanh Hóa, tài xế tử vong trong cabin

TPO - Đang đổ dốc trên tỉnh lộ 521B ở Thanh Hóa, xe tải bất ngờ mất phanh, đâm vào vách núi khiến tài xế mắc kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ.

Chiều 25/9, thông tin từ Công an xã Cổ Lũng (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.Chương.

Khoảng 10h cùng ngày, trên tuyến đường tỉnh 521B, đoạn qua thôn Lũng Cao, xã Cổ Lũng, tài xế L.H.S. (SN 1970, trú Hà Nội) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 29H-930.xx đi từ thôn Son Bá Mười xuống trung tâm xã Cổ Lũng.

Khi đi qua một đoạn đường dốc cao, xe bất ngờ mất phanh, đâm vào vách núi.

Vụ tai nạn khiến tài xế mắc kẹt trong cabin, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, hàng hóa trên xe vương vãi khắp nơi, phần đầu cabin bị biến dạng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, đưa tài xế ra ngoài và khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo công an, tuyến đường từ trung tâm xã Cổ Lũng lên thôn Son Bá Mười là một trong những cung đường đèo núi hiểm trở, nhiều đoạn dốc cao. Tuyến đường nằm ở độ cao gần 1.180m so với mực nước biển, trong lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.