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Giải trí

Ivanka Trump gây sốt ở Nhà Trắng

Tú Oanh

TPO - Ivanka Trump và con gái lớn Arabella Kushner được chú ý khi xuất hiện tại Nhà Trắng trong lễ tiếp đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện ở Nhà Trắng vào ngày 24/9 (giờ Mỹ), Ivanka Trump xuất hiện cùng con gái Arabella Kushner trong nhóm khách mời. Hai người được xếp ngồi ở vị trí nổi bật, gần Phó Tổng thống J.D. Vance và phu nhân Usha Vance.

Theo South China Morning Post, Ivanka diện váy liền màu xanh lam nhạt, đi kèm áo khoác cùng tông. Thiết kế ôm sát, tôn lên vóc dáng cân đối và chiều cao 1,8 m của cựu cố vấn Nhà Trắng. Ái nữ Tổng thống Trump kết hợp với giày cao gót trắng, hoa tai ngọc trai và kiểu tóc búi gọn, tạo nên tổng thể thanh lịch và cao cấp.

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Ivanka Trump trong lễ đón ông Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Ảnh: AP/Getty Images.

Page Six cho biết đứng sau bộ trang phục là nhà thiết kế thời trang cao cấp Trung Quốc Guo Pei, hoạt động tại Bắc Kinh. Guo Pei là một trong những nhà thiết kế couture nổi tiếng nhất của Trung Quốc trên thị trường quốc tế. Tên tuổi của bà có dấu ấn tại phương Tây sau khi Rihanna mặc bộ cánh lấy cảm hứng từ hoàng bào, với áo choàng màu vàng nghệ khổng lồ có viền lông thú và thêu họa tiết, tại Met Gala 2015.

Việc Ivanka lựa chọn trang phục của nhà thiết kế Trung Quốc được đánh giá là cử chỉ mang tính tôn trọng đối với văn hóa và ngành thời trang Trung Quốc, đồng thời tạo ra thông điệp hình ảnh phù hợp với không khí ngoại giao.

Sự xuất hiện của Ivanka còn gây chú ý vì cô hiện không giữ chức vụ trong chính quyền Mỹ. Tuy nhiên, trong lễ đón ông Tập, cô được xếp ở hàng ghế phía trước, trong khi một số thành viên nội các của Tổng thống Donald Trump như Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngồi phía sau. The Independent ghi nhận cách sắp xếp này tạo ra tranh luận trên mạng xã hội.

Ảnh chụp cũng cho thấy Ivanka hiện diện trong đội hình dự lễ đón cùng vợ chồng Tổng thống Trump, vợ chồng Phó Tổng thống Vance và các quan chức cấp cao Trung Quốc.

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Ivanka chia sẻ ảnh chụp lên trang cá nhân.
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Con gái Ivanka càng lớn càng xinh đẹp và gần cao bằng mẹ.

Bên cạnh Ivanka, con gái cô cũng thành tâm điểm với gương mặt xinh đẹp không thua kém mẹ và ngoại hình phổng phao ở tuổi 15. Arabella nữ tính trong chiếc váy midi màu trắng thắt eo của Self-Portrait (Anh), thương hiệu yêu thích của Công nương Kate.

Theo The Chosun Daily, Arabella có mối liên hệ đặc biệt với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tháng 4/2017, khi ông Tập thăm Mỹ trong những ngày đầu nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của Donald Trump, Arabella khi đó 5 tuổi cùng em trai Joseph (3 tuổi) biểu diễn một ca khúc dân gian Trung Quốc trước vợ chồng lãnh đạo Trung Quốc.

Tháng 11 cùng năm, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump, ông đích thân cho vợ chồng ông Tập xem video Arabella hát tiếng Trung và đọc Tam tự kinh, tác phẩm giáo dục truyền thống của Trung Quốc. Video được phát trong tiệc trà giữa hai nhà lãnh đạo và chiếu lại trên màn hình lớn tại quốc yến hôm sau.

Màn trình diễn giúp Arabella được chú ý rộng rãi tại Trung Quốc. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi đó gọi cô bé là “sứ giả nhỏ của tình hữu nghị Trung-Mỹ” và cho biết Arabella nhận được nhiều tình cảm từ người dân Trung Quốc.

Arabella được cho là bắt đầu học tiếng Trung từ bảo mẫu người Trung Quốc khi khoảng 16 tháng tuổi. Đầu năm 2017, ngay sau lễ nhậm chức của ông Trump, Ivanka đưa con gái tới sự kiện mừng Tết Nguyên đán do Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tổ chức.

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