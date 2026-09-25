Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm bệnh nhi tại Bệnh viện K

TPO - Trong ngày Tết Trung thu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, thăm hỏi và trao quà cho 64 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nội nhi. Tình cảm của Thủ tướng cũng như của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho các bệnh nhi tiếp thêm nghị lực cho các em và gia đình trong quá trình điều trị bệnh.

Sáng 25/9, nhân dịp Tết Trung thu 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác có sự tham gia của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong và Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.

Tại Khoa Nội nhi, Thủ tướng trực tiếp thăm hỏi các bệnh nhi, tìm hiểu tình hình điều trị và trao những phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng quà của Thủ tướng Chính phủ đến 64 em nhỏ đang điều trị tại đây.

Qua cuộc trò chuyện với các bệnh nhi và gia đình, Thủ tướng động viên các em giữ tinh thần, tiếp tục cố gắng trong quá trình chữa bệnh. Với các bậc phụ huynh, Thủ tướng mong muốn gia đình kiên trì đồng hành, chăm sóc và động viên các em, đồng thời phối hợp đội ngũ y bác sĩ để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện K. Ảnh: Trần Minh.

Sự quan tâm dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Thủ tướng cho biết công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và lĩnh vực y tế luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Dịp Trung thu năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi thư tới thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong nước, ngoài nước và trẻ em người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

Trong thời gian Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thực hiện chương trình công tác ở nước ngoài, các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chuyển những phần quà Trung thu tới bệnh nhi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều cơ sở y tế, giáo dục.

Thủ tướng trò chuyện với bệnh nhi trong ngày Tết Trung thu. Ảnh: Trần Minh.

Đối với những bệnh nhi phải điều trị dài ngày, sự quan tâm về tinh thần có ý nghĩa đặc biệt. Tại Bệnh viện K, bên cạnh việc điều trị chuyên môn, các hoạt động dành cho trẻ em được duy trì trong những dịp như Tết Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu. Qua đó, các em có thêm cơ hội học tập, sinh hoạt và vui chơi trong thời gian điều trị.

Thêm động lực cho những bệnh nhi điều trị dài ngày

Từ những phần quà Trung thu được trao tận tay, nhiều phụ huynh xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các em nhỏ đang phải điều trị bệnh.

Giám đốc Bệnh viện K - GS.TS Lê Văn Quảng - gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Y tế vì đã dành sự quan tâm tới hoạt động của bệnh viện cũng như người bệnh.

Theo lãnh đạo bệnh viện, sự hiện diện, thăm hỏi và những món quà Trung thu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn khích lệ đối với bệnh nhi và gia đình, giúp các em có thêm niềm vui và tinh thần để tiếp tục điều trị.

Thủ tướng thăm hỏi và tặng quà bệnh nhi. Ảnh: Trần Minh.

Đại diện cho các bệnh nhi, em Phạm Minh Châu, 11 tuổi, quê Hưng Yên - đang điều trị u não tại Bệnh viện K - bày tỏ lời cảm ơn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước vì đã dành sự quan tâm, tặng quà cho các em trong dịp Trung thu. Bệnh nhi cũng cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện K đã tận tình chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhi.

Bệnh viện K đẩy mạnh chuyên môn, hợp tác quốc tế

Báo cáo với Thủ tướng, Giám đốc Bệnh viện K - GS.TS Lê Văn Quảng - cho biết bệnh viện là cơ sở chuyên khoa ung bướu đầu ngành của cả nước. Những năm qua, bệnh viện tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, đưa máy xạ trị và nhiều thiết bị hiện đại vào hoạt động, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh.

Cùng với phát triển chuyên môn, Bệnh viện K mở rộng hợp tác với đối tác quốc tế, tăng cường trao đổi chuyên môn và tổ chức các hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia ung thư trên thế giới. Theo kế hoạch, một hội nghị quốc tế về ung thư do Bệnh viện K tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11 dự kiến quy tụ hơn 100 chuyên gia quốc tế.

Hiện bệnh viện có 3 cơ sở tại Hà Nội, mỗi năm tiếp nhận khoảng 500.000 người đến khám và điều trị gần 70.000 bệnh nhân.

Đối với bệnh nhi, Bệnh viện K thực hiện điều trị đa mô thức, đồng thời chú trọng các yếu tố hỗ trợ ngoài điều trị chuyên khoa. Tại Khoa Nội nhi, ngoài bác sĩ trực tiếp điều trị, bệnh viện có bác sĩ tâm lý hỗ trợ bệnh nhân và gia đình, cùng bác sĩ dinh dưỡng hướng dẫn chế độ ăn phù hợp.