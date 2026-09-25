Đại Giáo chủ Ả-rập Xê-út kêu gọi binh sĩ sẵn sàng hy sinh để chiến đấu chống Houthi

TPO - Giáo sĩ Hồi giáo có thẩm quyền cao nhất của Ả-rập Xê-út vừa ra lời kêu gọi các binh sĩ của vương quốc sẵn sàng hy sinh tính mạng để chiến đấu chống Houthi, cho đến khi lực lượng này không thể nắm quyền được nữa.

Đám đông ủng hộ Houthi hô khẩu hiệu trong cuộc tuần hành tại thủ đô Sanaa ngày 31/7. (Ảnh: Reuters)

Thông điệp hiếm thấy và sử dụng ngôn từ mạnh mẽ này được hãng thông tấn nhà nước Ả-rập Xê-út đăng tải.

Thông điệp của Đại Mufti Ả-rập Xê-út Sheikh Saleh bin Fawzan Al-Fawzan được gửi tới các binh sĩ đóng quân dọc biên giới đất nước.

Nội dung thông điệp trích dẫn nhiều câu trong Kinh Qur’an và những lời truyền lại của Nhà tiên tri Muhammad, liên quan đến sự hy sinh và đấu tranh để bảo vệ đức tin nơi Thượng đế.

Lời kêu gọi được đưa ra sau nhiều tuần bạo lực leo thang giữa Ả-rập Xê-út và Houthi.

Lực lượng thân Iran này liên tiếp tấn công vương quốc bằng tên lửa và máy bay không người lái trong những ngày qua, và Ả-rập Xê-út cũng đáp trả bằng nhiều cuộc không kích.

Chưa rõ Ả-rập Xê-út có phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn cùng lực lượng chính phủ Yemen mà nước này hậu thuẫn hay không.

“Bảo vệ quốc gia vĩ đại này… và trừng phạt bất kỳ ai tìm cách xâm phạm dù chỉ một tấc lãnh thổ của đất nước là một trong những nghĩa vụ cao cả nhất và hành động sùng kính có giá trị nhất; vì mục đích đó, con người có thể hy sinh tính mạng và linh hồn để đáp ứng nguyện vọng của Thượng đế”, tuyên bố được phát vào tối 24/9 cho biết.

Tuyên bố nói thêm rằng việc khôi phục quyền kiểm soát của chính phủ Yemen với toàn bộ đất nước là “một trong những nghĩa vụ cấp bách nhất”.

Các lực lượng chính phủ Yemen để mất quyền kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược Bab el-Mandeb vào tay Houthi cách đây 2 tuần. Đây là một đòn giáng mạnh vào Ả-rập Xê-út, sau nhiều năm Riyadh triển khai chiến dịch quân sự nhằm đánh bật Houthi khỏi thủ đô Sanaa của Yemen nhưng không thành công.

Yemen đã trải qua 12 năm nội chiến, và những cuộc giao tranh bùng lên gần đây gây lo ngại nội chiến sẽ quay lại.

“Chúng tôi cầu xin Thượng đế Toàn năng ban cho tất cả các bạn sự nâng đỡ của Ngài, bảo vệ đất nước chúng ta và Yemen thân yêu khỏi mọi tổn thương. Chúng tôi cũng cầu xin Ngài đem lại thất bại hoàn toàn cho lực lượng Houthi và những kẻ giúp đỡ, ủng hộ họ”, tuyên bố viết.

Bức thư của Đại Mufti góp phần củng cố diễn ngôn ngày càng mang màu sắc tôn giáo của chính quyền tại vương quốc Hồi giáo Sunni, nhằm làm mất uy tín của Houthi - lực lượng gồm những người theo hệ phái Hồi giáo khác.

Trong những tuần gần đây, truyền hình nhà nước Ả-rập Xê-út phát sóng hình ảnh được cho là cuộc tấn công của Houthi nhằm vào nhà thờ Hồi giáo ở miền nam vương quốc. Chính quyền Ả-rập Xê-út cũng cáo buộc Houthi tấn công thánh địa Mecca - địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo.

“Tất cả những người đang ở tuyến đầu phải luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, tuân phục những người cai trị và chỉ huy chiến trường, đồng thời chấp hành mệnh lệnh với độ chính xác cao nhất, như Thượng đế Toàn năng đã truyền lệnh cho các bạn đồng hành. Các bạn đang tiếp bước những người bạn đồng hành của Nhà tiên tri, bảo vệ các địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo”, tuyên bố nói.