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Đem nụ cười đêm rằm đến với con công nhân

Phùng Linh

TPO - Hơn 1.600 phần quà và những đêm hội trăng rằm ấm áp do tổ chức Công đoàn Thủ đô tổ chức đã mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn, thắp sáng niềm vui cho con em những gia đình công nhân còn nhiều chật vật.

18 giờ tối, tan ca sau ngày dài liên tục tại xưởng sản xuất, chị Lan tất tả chạy xe máy về căn phòng trọ nhỏ ở xã Thiên Lộc (Hà Nội). Gần 10 năm rời quê lên Hà Nội làm việc tại khu công nghiệp, cuộc sống của người mẹ đơn thân này luôn trong tình trạng thắt lưng buộc bụng kể từ khi chồng chị qua đời sau thời gian dài điều trị ung thư.

Một mình chị gánh vác việc nuôi nấng ba đứa con bằng đồng lương công nhân eo hẹp. Con lớn đang học lớp 12 đang ở nhờ nhà người thân, con thứ hai bị câm điếc bẩm sinh, còn con út mới vừa tròn 5 tuổi. Làm việc miệt mài từ 7 giờ sáng đến tối mịt, khi trở về phòng trọ lại quanh quẩn với việc chăm sóc con cái, việc đưa con đi chơi phố hay mua một món quà Trung thu tươm tất với chị là điều xa xỉ.

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Góc nhỏ bình yên của mẹ con chị Lan trong căn phòng trọ tại xã Thiên Lộc sau những giờ tăng ca.

“Biết có chương trình trung thu, con háo hức lắm. Khi biết mẹ sắp xếp được công việc để đưa con đưa sang trường Kim Chung dự hội Trung thu và nhận quà, con mừng lắm, ăn vội bát cơm rồi giục mẹ đi ngay. Lúc thấy con bước lên sân khấu nhận túi quà từ các cô chú công đoàn rồi chạy về khoe mẹ, tôi vừa thương vừa mừng. Rất lâu rồi con mới có một buổi tối háo hức đến thế”, chị Lan chia sẻ.

Hoàn cảnh của mẹ con chị Lan phản ánh thực tế chung của nhiều gia đình lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Phần lớn thời gian và sức lực của các bậc cha mẹ đều dồn vào ca kíp, tăng ca và những khoản chi tiêu sinh hoạt thường nhật. Với con em công nhân, những mùa Trung thu thường trôi qua lặng lẽ trong các dãy phòng trọ chật hẹp, thiếu thốn không gian vui chơi và các hoạt động văn hóa đúng nghĩa.

Điểm tựa an sinh cho người lao động

Nhằm chia sẻ bớt gánh nặng với các gia đình công nhân, năm nay Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức chuỗi 3 chương trình “Vui hội Trăng rằm” tại các địa bàn tập trung đông lao động, gồm xã Thiên Lộc, phường Hà Đông và phường Phúc Lợi.

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Lãnh đạo Thành phố và tổ chức Công đoàn trao quà cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Điểm khởi đầu tại Trường Mầm non Kim Chung đã thu hút hơn 1.000 em nhỏ tham dự. Không gian sân trường rộn rã tiếng trống hội, các tiết mục văn nghệ, múa lân sư rồng, biểu diễn ảo thuật và chương trình phá cỗ truyền thống. Quan trọng hơn, chương trình đã hiện thực hóa sự quan tâm bằng nguồn lực hỗ trợ cụ thể dành cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với các em, Trung thu trước hết là một ngày hội của tuổi thơ. Còn với cha mẹ - những người công nhân đang ngày ngày làm việc, đó là sự chia sẻ thiết thực, giúp họ cảm nhận rõ hơn rằng những nỗ lực của mình luôn nhận được sự quan tâm của Thành phố và tổ chức Công đoàn.

Trong đợt này, các cấp Công đoàn và Mặt trận Tổ quốc thành phố trao tổng cộng 1.650 suất quà. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ 1.000 suất tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi suất từ Quỹ “Vì người nghèo”.

Liên đoàn Lao động thành phố dành tặng 650 suất quà tiền mặt cùng mức 1 triệu đồng, đồng thời chuẩn bị 1.650 túi quà hiện vật trị giá 300.000 đồng mỗi suất để gửi tận tay các cháu thiếu nhi.

Các trường hợp được ưu tiên thụ hưởng là con đoàn viên, người lao động có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, mất việc làm hoặc gia đình có hoàn cảnh éo le. Riêng trong đêm hội tại Kim Chung, 40 em nhỏ khó khăn nhất đã được lãnh đạo Thành phố trực tiếp trao quà động viên trên sân khấu, cùng 20 suất quà hỗ trợ từ chính quyền xã Thiên Lộc.

Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh, sự phát triển của Thủ đô luôn có đóng góp thầm lặng của đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Do đó, việc chăm lo cho con em người lao động không chỉ mang lại niềm vui tuổi thơ cho các cháu mà còn là trách nhiệm an sinh xã hội, giúp công nhân giảm bớt gánh nặng gia đình để yên tâm lao động sản xuất và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Đêm hội khép lại khi tiếng trống lân dần ngớt, các gia đình công nhân lại dắt tay con trở về dãy trọ để chuẩn bị cho ca làm sáng hôm sau. Món quà Trung thu có thể không lớn về vật chất, nhưng sự đồng hành kịp thời của tổ chức Công đoàn đã mang lại một ký ức tuổi thơ trọn vẹn, tiếp thêm động lực cho những người lao động sau những giờ làm việc miệt mài bên máy móc xưởng sản xuất.

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#Trung thu #Công nhân #Hà Nội #Quà tặng #Chương trình #Gia đình #Xóm trọ

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