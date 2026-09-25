Nạn nhân kể phút đối mặt con rể cầm dao đòi 'giết hết cả nhà'

TPO - Sau nhiều giờ phẫu thuật, ông Trương Văn Năm (63 tuổi, cha vợ nghi phạm Luân) và cháu ngoại Huỳnh Hoàng Thái đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Sáng 25/9, tại phòng chăm sóc tích cực của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, ông Trương Văn Năm nằm trên giường bệnh, giọng chậm rãi khi nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc. Ông Năm cho biết khoảng hai tháng trước, ông từ quê lên ở cùng gia đình các con. Hằng ngày, ông thường ở nhà nấu cơm, chờ các con đi làm về.

‘Lúc đó tôi nghĩ mình không qua khỏi’

Trưa 24/9, khi đang nằm võng, ông Năm thấy con rể là Lê Minh Luân đi vào nhà. Do Luân không có biểu hiện gì bất thường, ông không để ý và nghĩ mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, ông Năm được các bác sĩ tiếp tục theo dõi tại phòng chăm sóc tích cực.

Một lúc sau, ông nghe tiếng cự cãi trên gác, tiếp đó là tiếng con gái kêu cứu. “Nghe tiếng con la, tôi chạy lên cầu thang. Khi chưa lên hết bậc thang thì Luân dùng dao đâm nhiều nhát vào người tôi. Nó còn hét: ‘Tao sẽ giết hết cả nhà mày”, ông Năm kể.

Bị thương, ông cố gắng vùng vẫy rồi trượt xuống cầu thang rồi cố chạy ra đường tìm người giúp. “Ngay lúc đó tôi nghĩ mình không qua khỏi”, ông Năm nói.

Theo ông Năm, sau khi ông bị tấn công, chị T.K.T cũng chạy lên và bị Luân tấn công, khiến chị T. tử vong tại hiện trường.

‘Tôi với con rể trước giờ vẫn bình thường’

Nói về mối quan hệ với con rể, ông Năm cho biết trước khi xảy ra vụ việc, giữa ông và Luân không có mâu thuẫn. “Tôi với anh em trong dòng họ đều thương Luân. Hai đứa cãi nhau thì tôi khuyên, chứ chuyện tình cảm tôi không can ngăn”, ông Năm nói.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại dãy phòng trọ ở xã Củ Chi. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo ông, thời gian gần đây Luân và chị D, con gái ông có xảy ra cãi vã liên quan chuyện tình cảm. Tuy nhiên, ông không can thiệp sâu vào chuyện riêng của vợ chồng con gái.



Ông Năm cho biết mình và con rể vẫn thường xuyên nói chuyện, thỉnh thoảng còn gọi Luân sang nhà ăn cơm. “Tôi và con rể trước giờ vẫn bình thường”, ông Năm nói.

Ở giường bệnh bên cạnh, Huỳnh Hoàng Thái, 18 tuổi, vẫn đang được các bác sĩ theo dõi sau ca phẫu thuật. Thái cho biết trước khi xảy ra vụ việc, em vừa kết thúc ca làm đêm rồi về nhà ngủ cùng dì trên gác.

“Khi mở mắt ra, tôi thấy dượng Luân đang cãi nhau rồi rút dao đâm dì. Tôi lao vào can thì bị dượng đâm nhiều nhát”, Thái kể. Sau đó, Thái gục xuống và không còn nhớ rõ diễn biến. Thái cho biết trước đó giữa mình và Luân không có mâu thuẫn. Hai dượng cháu vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau. “Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra”, Thái nói.

Bị đâm thấu ngực

Theo ThS.BS Mai Hồ Duy, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, khi được đưa đến bệnh viện, ông Năm và Thái đều có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy cả hai bị vết thương thấu ngực, gây tràn máu màng phổi. Riêng Thái bị vết thương thấu ngực phải nặng, kèm nhiều vết thương ở vùng mặt và đầu.

Dãy phòng trọ nơi nghi phạm được cho là đã tấn công các thành viên trong gia đình vợ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Các bác sĩ nhanh chóng sơ cứu, cầm máu, kiểm soát đường thở và ổn định các dấu hiệu sinh tồn. Sau hội chẩn, hai bệnh nhân được chuyển phòng mổ để mở ngực cấp cứu, thám sát và kiểm soát nguồn chảy máu. Sau nhiều giờ phẫu thuật, cả hai đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi tại phòng chăm sóc tích cực.

Theo gia đình, hai nạn nhân tử vong đã được đưa về quê lo hậu sự.

Vụ án xảy ra tại một dãy phòng trọ trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, nơi chị D cùng người thân sinh sống.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được cho rằng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm tên Luân và vợ (chị D).

Trưa 24/9, Luân đến dãy trọ của gia đình vợ tại TPHCM. Tại đây, Luân được cho là xảy ra mâu thuẫn với vợ rồi dùng dao tấn công người thân.

Vụ việc khiến chị D và chị T.K.T (chị dâu của Luân) tử vong; ông Trương Văn Năm và anh Huỳnh Hoàng Thái bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu.

Sau khi gây án, Luân bỏ chạy về hướng Tây Ninh. Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truy bắt và khống chế nghi phạm.