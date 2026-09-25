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Pháp luật

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Sản phụ kiện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vì 2 con sinh non tử vong do nhiễm trùng

Hoàng An

TPO - Chị L. (31 tuổi, trú phường Long Biên, Hà Nội) đã khởi kiện Bệnh viện phụ sản Hà Nội vì cho rằng, bệnh viện có sai sót khi để hai con sinh non của chị nhiễm khuẩn chéo, tử vong.

Hai bé sơ sinh phải nằm chung lồng ấp dù gia đình đóng tiền nằm riêng

Ngày 25/9, TAND khu vực 2 (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xem xét đơn khởi kiện của nguyên đơn là chị L. (31 tuổi, trú phường Long Biên); bị đơn là Bệnh viện phụ sản Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi nghe trình bày của các bên, Tòa thấy cần một số tài liệu khác do phía bệnh viện cung cấp thêm theo yêu cầu của nguyên đơn nên tạm ngừng phiên tòa, sẽ mở lại sau.

Theo nội dung khởi kiện,ngày 20/11/2024, chị L. nhập viện sinh mổ theo chỉ định của bác sĩ là Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Ca mổ thành công, ba bé gái được chăm sóc tại Khoa sơ sinh. Hai ngày sau vào thăm, chị thấy mỗi con nằm ở một lồng ấp và được bác sĩ thông báo đang tiến triển tốt.

Đến ngày 29/11/2024, chị đến bệnh viện thấy hai con nằm ghép chung một lồng ấp. Hai hôm sau, bác sĩ nói hai bé bị nhiễm khuẩn, được chuyển đến phòng nhiễm trùng. Ngày 4/12 và 17/12/2024, hai em bé lần lượt tử vong.

Chị L. cho rằng con thuộc diện sinh non phải được chăm sóc đặc biệt mỗi cháu một lồng nhưng bệnh viện để hai bé nằm chung. Trong khi đó gia đình vẫn đóng tiền tạm ứng cho con nằm mỗi cháu một lồng.

Theo chị L. lập luận, nhiễm trùng là có thể xảy ra nhưng nếu hai cháu nằm hai lồng thì chỉ có thể mất một. Chị cho rằng đây trách nhiệm thuộc về bệnh viện.

Chị cũng cho hay được phía bệnh viện trả lời nguyên nhân tử vong là do "sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, xuất huyết não độ 4, sinh non ở tuần 30. Tuy nhiên, chị nhận thấy bệnh viện đã "xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của hai con", nên chị L. khởi kiện, yêu cầu Bệnh viện phụ sản Hà Nội bồi thường hơn 520 triệu đồng.

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Toàn cảnh phiên tòa.

Bị đơn khẳng định làm đúng quy trình

Một bác sĩ của Bệnh viện phụ sản Hà Nội (đại diện cho bị đơn), có mặt tại phiên tòa cho hay, quá trình chẩn đoán, điều trị cho sản phụ L. được thực hiện đúng quy trình. Trước khi sinh, bác sĩ đã giải thích rõ về các nguy cơ xấu có thể xảy ra.

Theo đại diện bị đơn, sản phụ sinh khi con 30 tuần tuổi, sinh non lại còn sinh ba, cân nặng dưới 1kg. Hai thai chung một bánh rau và đều là thai chậm tăng trưởng trong tử cung nên có nguy cơ mất tim thai trong bụng mẹ. Bác sĩ trước khi mổ cũng cảnh báo có thể gặp nhiều biến cố sau sinh, không thể khẳng định chắc chắn cứu được.

Bác sĩ cho biết, quá trình điều trị sau khi sinh cũng được thực hiện theo đúng phác đồ, quy trình nhưng thể trạng của bé quá yếu. 10 ngày sau cả hai bé đều phải theo dõi sát về hô hấp, nuôi dưỡng tĩnh mạch rồi cho tập ăn. Việc chăm sóc đều theo đúng hướng dẫn, khi tình trạng sức khỏe các bé diễn biến xấu đã thông báo liên tục cho vợ chồng chị L. biết.

Theo bác sĩ, các bé tử vong do nhiều nguyên nhân phối hợp như sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết sơ sinh muộn do vi khuẩn Coronobacter sakazakii, xuất huyết não độ 4, có thai bằng thụ tinh IVF…

Về ý kiến nguyên đơn cho rằng ghép hai bé trong một lồng dẫn đến nhiễm khuẩn chéo, bác sĩ này nói không có quy định nào cấm ghép hai trẻ một lồng.

Theo một bác sĩ là phó khoa sơ sinh, có những lồng ấp chỉ được phép cho một bé. Có lồng thì nhà sản xuất khuyến cáo có thể để hai vì rất rộng.

Khi nguyên đơn hỏi “hai cháu nằm chung lồng ấp có làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo hay không?" Bác sĩ trả lời, lây nhiễm chéo thì phải người bị trước, người bị sau. Ở đây cả hai bé cùng nhiễm khuẩn một lúc nên không thể nói là lây nhiễm chéo.

Ngoài ra, để máy thở hay lồng ấp có thể dùng được phải có các tiêu chí của bộ phận chuyên môn. Nếu thiết bị đảm bảo an toàn mới đưa vào sử dụng. Tất cả đều đúng quy trình.

Cùng có mặt tại tòa, ông Đỗ Khắc Huỳnh (Phó giám đốc Bệnh viện phụ sản Hà Nội) chia se, mỗi ca điều trị đều có phác đồ đầy đủ và trình độ kỹ thuật của Bệnh viện phụ sản Hà Nội ngang với tuyến trung ương.

“Bác sĩ của bệnh viện chưa bao giờ buông bỏ người bệnh. Chúng tôi thấm nhuần tư tưởng về đạo đức. Bác sĩ ngoài chuyên môn thì đạo đức phải sáng ngời", ông Huỳnh nói. Đồng thời, đề nghị tòa xử lý theo đúng pháp luật và dựa vào các chứng cứ, tài liệu.

Ông Huynh cho hay, sau vụ việc, ông biết gia đình bức xúc nên đã nhiều lần gặp, giải thích nhưng không đạt kết quả.

Nghe các bác sĩ trình bày, chị L. (bị đơn) nói không được nghe một lời giải thích nào của bác sĩ về việc các con có nguy cơ cao. Vừa vào đến viện bệnh viện, các bác sĩ đã nói đưa đi mổ. Khi nằm trên giường bệnh, chị được y tá đưa biên bản để ký và lăn tay cho cả chồng và mình...

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